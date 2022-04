https://cz.sputniknews.com/20220413/v-chersonu-byl-objeven-skryty-archiv-ukrajinskych-bezpecnostnich-slozek-18178176.html

V Chersonu byl objeven skrytý archiv ukrajinských bezpečnostních složek

Členové ruských bezpečnostních složek objevili v Chersonské regionální dětské nemocnici skrytý archiv s osobními složkami ukrajinských bezpečnostních složek. 13.04.2022, Sputnik Česká republika

Současní zaměstnanci nemocničního archivu podíl na nalezených dokumentech popírají a nechápou, jak se do dětského zdravotnického zařízení dostali. Zaměstnanci odkazují na počínání bývalého vedení nemocnice, které před příjezdem ruských jednotek do města uteklo ze svého působiště. Operativně zajímavé dokumenty, včetně tajných osobních charakteristik policistů v Chersonské oblasti a řada dalších dokumentů, které dosud nebyly v zájmu vyšetřování zveřejněny, se dostaly do držení členů ruských bezpečnostních sil.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze stranyjevského režimu“. Za hlavní cíl operace označili v ruském vojenském rezortu osvobození Donbasu.Ozbrojené síly podle slov ruského ministerstva obrany útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky a k 25. březnu splnily hlavní úkoly první etapy - výrazně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Hlavním cílem je osvobození Donbasu.

