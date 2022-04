https://cz.sputniknews.com/20220413/v-nemecku-oznamili-utok-zapadu-na-dolar-18174419.html

V Německu oznámili „útok“ Západu na dolar

V Německu oznámili „útok“ Západu na dolar

Protiruské sankce, které zavedly Spojené státy a jejich spojenci, mohou připravit dolar o jeho dominující postavení ve světě, píše Tagesspiegel. 13.04.2022, Sputnik Česká republika

První náměstkyně správce MMF Gita Gopinathová připustila, že světový vliv americké měny může zeslábnout kvůli restrikcím proti Moskvě. Jak upřesňuje autor příspěvku, jde o sankce, které mají zablokovat ruské valutové rezervy a cenné papíry v zahraničí. Skutečnost, že Západ začal využívat dolar jako zbraň, vyvolává znepokojení mnoha zemí, včetně Indie, Číny, Brazílie a JAR.Jak podotýká Tagesspiegel, Peking a Nové Dillí se aktivně snaží snížit úlohu dolaru v mezinárodní ekonomice. ČLR vyvinula mj. analog globálního systému výměny finančních informací SWIFT pod názvem CIPS, v němž dominuje jüan. Indie zase v podstatě pomáhá Rusku obcházet sankce tím, že obnovuje zvláštní systém platebních styků mezi oběma zeměmi. Nehledě na těžkosti a náklady to umožňuje provádět obchodní transakce.Podle názoru autora příspěvku však reálná alternativa americké měny zatím neexistuje a dolar sotva přijde o své dominující postavení v nejbližší budoucnosti. Čína bude mj. muset investovat valutové rezervy v částce 3,2 bilionu dolarů, bude však problematické investovat do eur a jenů, tím spíše, že Evropa a Japonsko podporují sankce proti Moskvě. Co se týče „malých“ měn, do nich se sotva budou investovat velké částky, podotýká se v příspěvku.Rusko zahájilo 24. února vojenskou operaci na Ukrajině. Odvetou zavedly západní země rozsáhlé sankce proti Moskvě, které se dotýkají především bankovního sektoru a dodávek hi-tech výrobků. Jednotlivé společnosti oznámily zastavení své činnosti v Rusku.V Kremlu označili tato opatření za ekonomickou válku, jaká ještě nikdy nebyla. Úřady zdůraznily, že byly na podobný vývoj událostí připraveny, a ujistily, že budou i nadále plnit své sociální závazky. Ruská banka podniká opatření pro stabilizaci situace na devizovém trhu. Úřady avizovaly také převedení na rubly splátek za plyn dodávaný nikoli přátelským zemím. Kromě toho připravila vláda plán čelení restrikcím, který zahrnuje kolem stovky iniciativ. Objem jeho financování bude tvořit asi jeden bilion rublů.

