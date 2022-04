https://cz.sputniknews.com/20220413/washingtonu-byl-predpoveden-na-ukrajine-novy-afghanistan-18177247.html

Washingtonu byl předpověděn na Ukrajině „nový Afghánistán“

Neuvážené vyzbrojování ukrajinských nacionalistických batalionů jako Azov by mohlo pro Spojené státy skončit stejně, jako financování džihádistů v Afghánistánu... 13.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-13T06:54+0200

2022-04-13T06:54+0200

2022-04-13T06:54+0200

svět

washington

usa

ukrajina

afghánistán

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/15337919_0:381:2947:2039_1920x0_80_0_0_242283a8044f02e470666dc493fe0410.jpg

Podle zpravodaje tisku Jasona Morgana je Amerika „fascinována“ ukrajinskými „bojovníky za svobodu“, stejně jak v 80. letech obdivovala Usáma bin Ládina. Novinář navíc připomněl nedávnou kapitulaci a ústup USA v Afghánistánu.Americké politice na Ukrajině podle Morgana hrozí stejné důsledky, jaké zemi postihly po neuvážené podpoře teroristů, která pak skončila teroristickými útoky v zemi.„Napumpovat negramotné džihádisty, kteří nenávidí Ameriku, nábojovými pásy a střelami Stinger – co by se snad mohlo pokazit? Dozvěděli jsme se to 11. září 2001. Ale pak zapomněli. A tady na hranicích Ukrajiny opět nabíráme na obrátkách,“ zdůraznil novinář.Dodal rovněž, že Ukrajina je jednou z nejzkorumpovanějších zemí na světě, „jejíž prezident je profesionálním hercem, jenž se zjevně snaží zatáhnout Západ do zábavných časů třetí světové války s jadernými hlavicemi“.

