Západ vyčerpal své možnosti zavedení nových sankcí proti RF a v souvislosti s tím může i nadále vyvíjet nátlak ve vojensko-politické oblasti, soudí ruští...

„Sankce se blíží ke svému vrcholu, protože jejich další zpřísnění by znamenalo pokus o úplnou izolaci Ruska od světové ekonomiky a zastavení jakýchkoli kontaktů s RF, včetně politických, diplomatických a expertních. Myslím si, že k tomu přece jen nedojde – kontakty jsou nutné třeba jen proto, aby se mohlo pokračovat v hledání možných dohod a kompromisů,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik generální ředitel Ruské rady pro mezinárodní záležitosti Andrej Kortunov.Podle jeho předpovědi se bude pokračovat „v symbolických sankcích a v sankcích proti jednotlivým osobám – úředníkům a politikům“.Programový ředitel Ruské rady pro mezinárodní záležitosti Ivan Timofejev dodal, že Západ už nemůže reagovat kvalitativním stupňováním sankcí, aniž by přitom způsobil škody sobě samému.Avšak v souvislosti s tím vzniká nové nebezpečí, soudí Timofejev.„Každá nová vlna sankcí umožňovala „započítávat“ další kolo nátlaku na Rusko. Když už nebude tento nástroj účinným, budou zapotřebí jiné, vždyť konfrontace již nabrala rychlost a nebude snadné ji zastavit. A to znamená, že se bude nátlak stále více soustřeďovat na vojensko-politickou oblast,“ obává se odborník. Podle jeho názoru dodávky Západem zbraní Ukrajině, cvičení ukrajinských vojáků a finanční pomoc vystoupily na bezprecedentní úroveň už dnes. V budoucnu mohou být udělány kroky, „které se ještě na začátku března zdály být samotným členským zemím NATO nebezpečné – například dislokace ukrajinského letectva na letištích jednotlivých členských zemí NATO,“ upozorňuje odborník.Ministerstvo zahraničí RF dříve prohlásilo, že členské země NATO „si hrají s ohněm“, když dodávají zbraně na Ukrajinu.

