„Zastavte devastaci Slovenska.“ Republika podala trestní oznámení kvůli S-300, Heger se brání

Slovenské hnutí Republika podalo trestní oznámení v souvislosti s odevzdáním systému protivzdušné obrany S-300 Ukrajině. Hnutí se domnívá, že byly spáchány... 13.04.2022, Sputnik Česká republika

O podání trestního oznámení informoval na své sociální síti také šéf hnutí Milan Uhrík.„Vždyť Hegerova vláda pošlapává všechny elementární principy nakládání se státním majetkem. To se jako Heger ve vagóně do Kyjeva rozhodne, že Zelenskému daruje systém za stovky milionů eur, a vyřízeno? Jak stařenky na trhu, když si podají z ruky do ruky petržel?“ Táže se Uhrík na svém účtu na sociální síti.Kromě toho by Uhríka zajímalo, kdo vykonal předběžnou finanční kontrolu převodu majetku v rámci resortu obrany a kdo jí podepsal. Rovněž se ptá, kdy převod majetku schválila vláda a proč nebyl informován výbor Národní rady SR pro obranu a bezpečnost.Na trestní oznámení zareagoval premiér Eduard Heger. Prohlásil, že hnutí Republika se mýlí ve všech bodech a rovněž hnutí obvinil z toho, že koná v zájmu Ruska, čímž se stává součástí „jeho zločinecké imperialistické politiky“.Připomeňme, že Slovenská republika nedávno darovala Ukrajině systém protivzdušné obrany S-300. Na území Ukrajiny byl dopraven 8. dubna, následně ruské ministerstvo obrany uvedlo, že byl zničen S-300, který Ukrajině dodala jedna z evropských zemí. Slovenský resort obrany však popřel, že by se mělo jednat o slovenský systém protivzdušné obrany.

