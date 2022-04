https://cz.sputniknews.com/20220414/americky-ochranny-destnik-zeslabne-podle-experta-by-se-evropane-meli-sami-starat-o-svou-obranu-18183469.html

Americký ochranný deštník zeslábne. Podle experta by se Evropané měli sami starat o svou obranu

Ministryně obrany Jana Černochova prohlásila, že Evropa již není nejbezpečnějším místem na světě. Shodný názor má bezpečnostní expert z Univerzity obrany v... 14.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-14T20:02+0200

2022-04-14T20:02+0200

2022-04-14T20:02+0200

Na konferenci Aktuální bezpečnostní hrozby uspořádané hospodářským a bezpečnostním sněmovním výborem jako první zazněl projev paní ministryně. V souvislosti se situací na Ukrajině okomentovala stav bezpečnosti v Evropě. „Všichni jsme spadli z růžového obláčku, když jsme si mysleli, že Evropa je nejbezpečnější místo na světě,“ uvedla a poznamenala, že na obraně se nyní rozhodně šetřit nebude, navíc se přepracují některé strategie.Současnou situaci na Ukrajině a její vliv na Evropu okomentoval pro iDNES bezpečnostní expert Richard Stojar. „Americký ochranný deštník zeslábne a na Evropanech bude, aby se více starali o svoji bezpečnost a obranu, než to bylo v minulosti,“ podotkl odborník.Na pondělní konferenci se ministryně obrany vyjádřila mimo jiné i k výdajům na obranu. Avizovala, že za současné situace nárůst z 1,4 procenta HDP na 2 procenta HDP na obranu by měla Česká republika zvládnout do roku 2025. Příkladem uvedla Polsko, kde se tento ukazatel blíží třem procentům, a země Pobaltí se dvěma a půl procenty.Zmíněný cíl je dle Stojara realizovatelný. Nicméně je nutné vědět, k čemu budou prostředky rozpočtu využité. „Nejde jen o navýšení, ale i o schopnost toto navýšení efektivně zužitkovat. Nemělo by smysl navýšit o dvě procenta a pak nevědět, jak tyto prostředky využít,“ uvedl.Stojar zdůraznil, že dvě procenta HDP je pro Českou republiku velká výzva. V případě úspěšného splnění se povede „zprovoznění těžké brigády a nákup bojových vozidel pěchoty”.V roce 2021 vojenské výdaje České republiky činily 1,3 %. Dle bývalého ministra obrany Ladislava Metnara se v loňském roce rozpočet snížil o 30 miliard korun kvůli pandemii koronaviru. Do roku 2023 se výdaje na obranu měly navýšit na 1,57 % hrubého domácího produktu. Plán bude zřejmě zrevidován.

