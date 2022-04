Lavrov: Západ pohřbil závazky ve volném přístupu k informacím

https://cz.sputniknews.com/20220414/lavrov-zapad-pohrbil-zavazky-ve-volnem-pristupu-k-informacim-18182324.html

Jakmile začala RF vyslovovat vlastní hodnocení a hájit své zájmy, pohřbil Západ všechny závazky týkající se volného přístupu k informacím, prohlásil ruský... 14.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-14T11:39+0200

2022-04-14T11:39+0200

2022-04-14T11:39+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

sergej lavrov

západ

svoboda slova

„Jakmile začala RF vyslovovat vlastní názory, opírat se o vlastní skutečné legitimní národní zájmy, byly zapomenuty a pohřbeny všechny závazky Západu… ohledně zajištění volného přístupu k informacím,“ řekl na konferenci Digitální mezinárodní vztahy 2022 na Moskevské vysoké škole mezinárodních vztahů.Ministr zdůraznil, že Západ jednoduše znemožňuje přístup k informacím ze zdrojů, jež mu nejsou po chuti.„Západ demonstruje totalitní netoleranci vůči alternativním názorům. Západní represe se dotýkají také jednotlivých uživatelů sociálních sítí, stejně jako velkých médií s jejich infrastrukturou zveřejnění zpráv a názorů,“ dodal Lavrov.RF bude i nadále používat západní informační platformy, ale bude spoléhat na domácí, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.V projevu na konferenci Digitální mezinárodní vztahy 2022 na Moskevské vysoké škole mezinárodních vtahů Lavrov řekl, že ministerstvo zahraničí bude aktivně podporovat síť Odnoklassniky (Spolužáci) a Rutube. Západ se osm let zastává neochoty Kyjeva plnit minské dohody a povzbuzovat k silovému řešení, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.„(Západní státy) těchto osm let fakticky obhajovaly naprostou neochotu ukrajinských režimů plnit minské dohody, povzbuzovaly je k silovému překonání donbaského problému. Kyjev se také sám připravoval na válku proti Doněcku a Luhansku, jak to dnes stoprocentně víme z vnitřních dokumentů ukrajinské armády a takzvaných národních batalionů, jež se dostaly do rukou našich vojáků,“ řekl ruský ministr zahraničí.

západ

2022

