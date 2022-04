https://cz.sputniknews.com/20220414/medvedev-promluvil-o-opatrenich-v-pripade-vstupu-finska-a-svedska-do-nato-18182452.html

Medveděv promluvil o opatřeních v případě vstupu Finska a Švédska do NATO

Rusko bude muset vážně posílit pozemní armádu a protivzdušnou obranu a také rozmístit značné vojenské námořní síly ve vodách Finského zálivu v případě vstupu... 14.04.2022, Sputnik Česká republika

Medveděv poznamenal, že když Finsko a Švédsko vstoupí do NATO, prodlouží se pozemní hranice aliance s RF více než dvojnásobně.„Pokud Švédsko a Finsko vstoupí do NATO, délka pozemních hranic aliance s Ruskou federací se více než zdvojnásobí. Přirozeně bude nutné tyto hranice posílit. Vážně posílit seskupení pozemních sil a protivzdušné obrany, nasadit významné námořní síly ve vodách Finského zálivu,“ napsal Medveděv.Pokud Švédsko a Finsko vstoupí do NATO, nemůže být ani řeči o žádném nejaderném statutu Baltského moře, rovnováha musí být obnovena, prohlásil Medveděv.Veřejné mínění ve Švédsku a Finsku ohledně vstupu do NATO se rozdělilo přibližně napůl, Rusko doufá, že rozum zvítězí, prohlásil Dmitrij Medveděv.„Veřejné mínění ve Švédsku a Finsku ohledně nutnosti vstupu do NATO se rozdělilo přibližně napůl. A to nehledě na maximální úsilí domácích propagandistů. Nikdo ze zdravě smýšlejících lidí si nepřeje růst cen a daní, zvýšení napětí podél hranic, nepřeje si Iskandery, hypersonické zbraně a lodě s jadernými zbraněmi doslova na vzdálenosti natažené ruky od vlastního domova. Doufejme, že rozum našich severních sousedů přece jen zvítězí. Když se to ale nestane, pak jak se také říká ve starém sovětském filmu, přišel přece sám,“ napsal Medveděv na Telegramu.Švédské noviny Expressen dříve s odkazem na vlastní zdroje napsaly, že Finsko vyslovilo švédské vládě zjevné přání, aby obě země společně podaly přihlášku k členství v NATO.Britský list The Times informoval v pondělí s odkazem na vlastní zdroje, že Švédsko a Finsko hodlají vstoupit do NATO již letos v létě.

