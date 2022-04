https://cz.sputniknews.com/20220414/mel-byste-se-podivat-i-do-luhanska-navstivit-alej-andelu-v-donecku-vystrcil-dostal-vyprask-18185224.html

„Měl byste se podívat i do Luhanska, navštívit Alej andělů v Doněcku...“ Vystrčil dostal výprask

„Měl byste se podívat i do Luhanska, navštívit Alej andělů v Doněcku...“ Vystrčil dostal výprask

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil se na sociální síti vyjádřil ke své cestě na Ukrajinu, politikův výrok vyvolal u lidí bouři emocí. 14.04.2022, Sputnik Česká republika

Politik na internetu zveřejnil svůj osobní pohled na situaci na Ukrajině.Sledující tento politikův výrok znepokojil. Vytýkali mu jednostrannost pohledu na situaci, rovněž i skutečnost, že přestože to chtěl vidět na vlastní oči, ale na místo dění nejel, ani se nestavil v Luhansku, neviděl Aleji andělů zřízenou v Doněcku na památku dětí zahynulých během osmiletého ostřelování DLR ukrajinskými ozbrojenými silami.„Tady vidím tu cestu zbytečnou! Pomalu je to jak exkurze do strašidelného hradu!!! Kdo ještě nebyl? Kdy pojedeme?“ nadnáší uživatel s nickem Bluky.Rozhořčuje se i následující uživatel, vytýká Vystrčilovi postoj k situaci nepodložený argumenty.„Pane Tchajwanče (nebo snad už Ukrajinče?), abyste něco mohl potvrdit, musel byste páchání těch zločinů vidět na vlastní oči, ne posuzovat na základě shlédnutí jejich důsledků. Pohledem na mrtvé lidi nepoznáte, kdo je zabil a kdy. Tak si to na frontové linii užijte,“ píše Stanislav Pospichal.Rovněž uživatelé kritizují nesmyslnost jeho cesty a využití situace k sebereklamě.„Točíte se tam jak paňáci na Orloji. Tím tomu rozhodně hodně pomáháte,“ podotýká Ladislav Trávníček.„Jen další z PR výletů pana Vystrčila na náklady daňových poplatníků, jenž mu má pomoci s jeho kandidaturou na prezidenta ČR,“ píše Šimon Vlček.„To je teď nějaký nový trend jezdit do válečné zóny? Když se válčilo v Sýrii, Afghánistánu, Bosně... nikdo si tam nejezdil dělat PR. Pojedete taky do Jemenu vyfotit se s vyhladovělými lidmi,“ táže se sledující s nickem Ilona_W.Někteří sledující politikovi vytýkají absenci úcty vůči zahynulým lidem.„To, co jste napsal, myslíte jako vážně? Četl jste si to po sobě? Vy jste tam jako jeli kvůli tomu, abyste si prohlídli mrtvoly? To přece nemůžete myslet vážně! A to je jako někde UA uchovávají, aby je politickým turistům ukazovali? Vám a Zelenskému chybí elementární slušnost a úcta!“ rozčiluje se Mirísek Kom.„Politická turistika bez valného významu pro Ukrajinu. Generál Šedivý,“ uzavírá David Misík.

