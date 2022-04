https://cz.sputniknews.com/20220414/mluvci-ruskeho-mzv-usa-vytvareji-ohniska-nestability-a-nejde-pouze-o-ukrajinu--18183603.html

Mluvčí ruského MZV: USA vytvářejí ohniska nestability a nejde pouze o Ukrajinu

Mluvčí ruského MZV: USA vytvářejí ohniska nestability a nejde pouze o Ukrajinu

USA vytvářejí ohniska nestability, což se netýká jenom Ukrajiny, míní mluvčí ruského MZV Maria Zacharovová. 14.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-14T23:11+0200

2022-04-14T23:11+0200

2022-04-14T23:11+0200

svět

maria zacharovová

usa

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/699/93/6999385_0:0:3563:2004_1920x0_80_0_0_a1af3c5f57a2d8e83c9740a7c9dfabfc.jpg

„USA i nadále vytvářejí ohniska nestability. Netýká se to jenom zásobování Ukrajiny zbraněmi NATO, ale například také Číny,“ napsala na Telegramu. Podle jejích slov schválilo americké ministerstvo zahraničí na začátku dubna dodávku na Tchaj-wan zbraní v částce téměř 100 milionů dolarů, včetně smlouvy o obsluze protivzdušných systémů Patriot, což je třetí dodávka zbraní na ostrov za krátkou dobu prezidentství Joea Bidena.Zacharovová zdůraznila, že poprvé od konce minulého století byla oznámena návštěva v Tchaj-peji předsedkyně Kongresu USA Nancy Pelosiové.Poznamenala, že ve Washingtonu nemohou nechápat, jak je toto provokační chování nebezpečné vůči jaderným státům.Oficiální vztahy mezi ústřední čínskou vládou a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949 poté, co se tam přesunuly síly Kuomintangu v čele s Čankajškem, které utrpěly porážku v občanské válce s Komunistickou stranou Číny. Obchodní a neoficiální styky mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem osmdesátých let. Od začátku devadesátých let se země začaly stýkat přes neziskové organizace, pekingskou Asociaci pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejský Fond výměn přes průliv.

https://cz.sputniknews.com/20220414/vojaci-dlr-zajali-ukrajinskeho-fanouska-reinharda-heydricha-18182753.html

usa

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maria zacharovová, usa, čína