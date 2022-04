https://cz.sputniknews.com/20220414/na-ukrajine-se-valci-na-15-uzemi-a-vy-tady-z-toho-delate-hysterii--drahos-slapl-vedle-a-schytal-18184906.html

„Na Ukrajině se válčí na 15% území a vy tady z toho děláte hysterii.“ Drahoš šlápl vedle a schytal

Senátor Jiří Drahoš na své sociální síti zveřejnil příspěvek, v němž se snaží uklidnit české občany a slibuje, že ukrajinské děti nebudou mít přednost při... 14.04.2022, Sputnik Česká republika

„V posledních dnes se šíří ,informace’, že prý ukrajinské děti budou mít přednost při zápisech do mateřských i základních škol. NENÍ TO PRAVDA!“ píše Drahoš v úvodu svého příspěvku.Senátor dále vysvětluje, že zápis cizinců do škol bude probíhat až po zápisech českých dětí. Senátor dále dodává, že pro ukrajinské děti se budou navyšovat kapacity, zřizovat adaptační skupiny a hledat místa v méně zatížených regionech.Tento příspěvek však sledující pořádně rozzlobil. Někteří poukázali na to, že i kdyby se kapacity ve školkách navýšily, stejně to nebude stačit ani pro české děti.„Školky už teď praskají ve švech a pan Drahoš bude navyšovat kapacity,“ poznamenává Ladislava Czásztová.Další uživatelky ba zajímalo, proč nemůže Ukrajiny zařídit dětem výuku online, když tak všechny děti žily během pandemie.„Tomu nerozumím. České děti právě zažily v podstatě 2 roky výuky ONLINE. Ukrajina může rozhodně zajistit ukrajinským dětem také výuku online, koneckonců se jedná jen o přechodnou dobu nebo tomu tak není?“ Ptá se Jana Mazzarese.V podobném duchu přemýšlí i další uživatelé.Mnozí připomněli, že Ukrajinci mají i jiné výhody.„Stačí, že Ukrajinci mají přednost při získáváni práce,“ praví Jirka Švec.

