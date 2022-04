https://cz.sputniknews.com/20220414/nemecko-existuje-riziko-ze-vzhledem-k-embargu-na-rusky-plyn-zustane-zeme-bez-papiru-18178872.html

Německo: Existuje riziko, že vzhledem k embargu na ruský plyn zůstane země bez papíru

Případné zastavení dodávek ruského zemního plynu v důsledku situace na Ukrajině by mohlo mít významný dopad na výrobu papíru v Německu, sdělil agentuře dpa... 14.04.2022, Sputnik Česká republika

„Plynové embargo by fakticky znamenalo odstavení papírenského průmyslu v celé zemi,“ prohlásil.Zároveň také poznamenal, že by se takový vývoj dotkl i výroby obalů pro potraviny a léky, ale rovněž i hygienického papíru pro oblast lékařství, péči a domácnost, ale také i papíru na výrobu filtrů a tiskařských produktů.V Německu aktuálně vzhledem k novým ekologickým trendům úřadů, mezi něž patří třeba eliminace plastu, vzrůstá poptávka po papírových obalech. Závody zvýšily svou kapacitu. V roce 2021 bylo vyrobeno více než 23 milionů tun produktů. Přitom dovoz sběrového papíru dosáhl rekordní výše. Žádná země nedováží více sběrového papíru než Německo. Podle odvětví se každá třetí tuna sběrového papíru v Evropě recykluje v Německu.Zemní plyn je s podílem 55 % nejvýznamnějším palivem v průmyslu. Do příští zimy může být nahrazeno jinými energetickými zdroji pouze 15 % z 26 terawatthodin ročně produkovaných ze zemního plynu, říká generální ředitel sdružení Die Papierindustrie.

