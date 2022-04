https://cz.sputniknews.com/20220414/peskov-putin-neodmita-schuzku-se-zelenskym-ale-je-treba-pripravit-pudu-18183720.html

Peskov: Putin neodmítá schůzku se Zelenským, ale je třeba připravit půdu

Prezident Ruska Vladimir Putin neodmítá schůzku s Volodymyrem Zelenským, ale je třeba připravit půdu, jenže text dokumentu zatím neexistuje, řekl mluvčí... 14.04.2022, Sputnik Česká republika

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoğlu dříve prohlásil, že se blíží čas schůzky ruského prezidenta Vladimira Putina s Volodymyrem Zelenským a že všechno závisí na souhlasu a postoji ruského lídra.Podle Peskova by bylo Bělorusko z hlediska Ruska výborným místem pro pokračování rusko-ukrajinských jednání.„Z našeho hlediska by Bělorusko určitě bylo výborným místem pro jednání, ale víte, že k tomu je potřebný názor ukrajinské strany,“ řekl Peskov.Dodal, že zatím nejsou žádné návrhy o nevirtuálních jednáních.„Ne, zatím nejsou,“ upřesnil Peskov.Dříve mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová sdělila, že ruská a ukrajinská strana pokračují v jednáních o urovnání situace na Ukrajině online.Prezidenta RF Vladimira Putina pravidelně informují o všech událostech, včetně o situaci s křižníkem Moskva, dodal Dmitrij Peskov.Na raketovém křižníku Moskva vypukl požár, v jehož důsledku vybuchla munice, posádka byla evakuována, informovalo ráno Ministerstvo obrany RF. Podle poslední zprávy bylo ohnisko požáru lokalizováno, křižník je schopný plavby, hlavní raketové zbraně nejsou poškozeny, podnikají se opatření na odtažení lodě do přístavu.Prezidentův mluvčí neřekl přitom nic o příčinách požáru, řekl, že mají položit tuto otázku Ministerstvu obrany RF.Mluvčí ruského prezidenta dále uvedl, že z území USA se koná škodlivá činnost v kybernetickém prostoru, Rusko podníká opatření na ochranu před podobnými útoky ve všech příslušných sférách.Prezident USA Joe Biden oznámil prodloužení na dalších 12 měsíců režimu mimořádné situace zavedeného před rokem kvůli „jistým škodlivým aktivitám“ ruských úřadů.„Z území USA, což je dobře známo, se koná škodlivá činnost v kybernetickém prostoru. Podnikáme samozřejmě opatření ve všech příslušných oblastech na ochranu před podobnými útoky. Konají se vlastně pořád, včetně z území USA,“ řekl Peskov novinářům v odpovědi na otázku, jestli Rusko může odpovědět zrcadlovými opatřeními a také vyhlásit režim mimořádné situace kvůli škodlivé činnosti USA.Poté, co Ministerstvo obrany RF předloží prezidentu RF Vladimiru Putinovi návrhy ohledně posílení západního křídla kvůli rozšíření NATO, bude plán posílení hranic projednán na zvláštní poradě, sdělil mluvčí hlavy státu Dmitrij Peskov v odpovědi na otázku novinářů o eventuálním rozmístění jaderných zbraní v Baltském moři.Poznamenal, že se o posílení západních hranic Ruska mluvilo již nejednou.„Vzpomeňme si hlavně na to, že je platný prezidentův pokyn ministerstvu obrany, aby předložilo návrhy na posílení našeho západního křídla kvůli zvýšení vojenského potenciálu NATO u našich západních hranic, pro NATO je to východní fronta,“ zdůraznil Peskov.Ministr obrany RF Sergej Šojgu nepředstavil zatím prezidentu RF Vladimiru Putinovi vypracovaný plán posílení západních hranic, potřebuje to čas, řekl novinářům mluvčí hlavy státu Dmitrij Peskov.

