Polský historik vyzval Varšavu, aby „vyspěla“ ve vztazích s Moskvou

Polský historik vyzval Varšavu, aby „vyspěla“ ve vztazích s Moskvou

Vztah Polska k Rusku, zejména na pozadí situace na Ukrajině, připomíná „válečné šílenství“, které nemá žádný smysl, píše Michał Krupa ve svém článku pro... 14.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-14T08:02+0200

2022-04-14T08:02+0200

2022-04-14T08:02+0200

svět

polsko

rusko

vztahy

Podle jeho slov povzbuzování ze strany Spojených států vytváří u politiků ve Varšavě iluzi, že získali jakýsi vyšší status na mezinárodní scéně. Mj. polský premiér Morawiecki dospěl ve své rusofobské rétorice k tomu, že označil za oprávněné kolektivní potrestání celého ruského národa. Prezident Polska Andrzej Duda ze své strany vůbec vykonává de facto funkci viceprezidenta Ukrajiny, kdy neustále žádá o dodávky zbraní.Nejvíce se ale v této situaci vyznamenal mluvčí polského ministerstva zahraničí Łukasz Jasina, když komentoval reakci Volodymyra Zelenského na eventuální poslání mírových sil NATO a označil Varšavu za „sluhu ukrajinského národa a jeho požadavků“, připomenul Krupa.Historik podotkl, že mnozí polští politici včetně konzervativních se postavili do fronty, aby ospravedlnili Kyjev, který „hájí“ západní, evropské a „demokratické“ hodnoty. Mnohé z podobných myšlenek jsou v rozporu s názory těchto lidí, což svědčí o jejich pokrytectví a snaze o bezmyšlenkovou rusofobii, píše autor článku.Krupa připomenul slova polského politika Romana Dmowského, který v 20. letech tvrdil, že Varšava by měla v podstatě ve vztazích s Moskvou vyspět a získat tak význam a důstojnost. Polsko však propadlo v této zkoušce z „politické významnosti a důstojnosti“, soudí Krupa. Vyzval nicméně k tomu, aby se inspirace hledala nejen ve slovech státníků minulosti, ale dokonce i v nedávných výrocích prezidenta Dudy. V roce 2019 na summitu NATO prohlásil, že i když Varšava nenašla s Moskvou kompromis ve všech otázkách, je třeba se snažit vztahy zlepšovat. „To byly přece časy!“ píše v závěru historik.Včera polský premiér Mateusz Morawiecki vyzval k zavedení proti Moskvě nových sankcí kvůli zvěstem o údajném použití chemických zbraní v Mariupolu. Ruské ministerstvo obrany mezitím nejednou upozornilo na plány Kyjeva uskutečnit podobné provokace a také na to, že ukrajinská vojska a nacionalistické prapory pravidelně vyhazují do povětří nádrže s chemikáliemi.

2022

