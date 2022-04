https://cz.sputniknews.com/20220414/pruzkum-slovaci-mene-nez-cesi-pripousteji-informacni-valku-ruska-18182591.html

Průzkum: Slováci méně než Češi připouštějí informační válku Ruska

Průzkum: Slováci méně než Češi připouštějí informační válku Ruska

Na Slovensku si nejčastěji existenci informační války připouštějí nejmladší respondenti do 29 let (50 procent) a vysokoškolsky vzdělaní respondenti (52... 14.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-14T20:49+0200

Slováci se méně než Češi ztotožňují s tím, že jsme součástí informační války vedené Ruskou federací, vyplývá to z dat agentury Ipsos. Z průzkumu agentury realizovaného ve spolupráci se Středoevropskou observatoří digitálních médií vyplývá, že s výrokem souhlasilo 40 procent slovenských a 52 procent českých respondentů.Čtrnáct procent respondentů na Slovensku a 16 procent v Česku si myslí, že našich zemí se informační válka netýká, protože současný konflikt se omezuje jen na Ukrajinu a Rusko, a to včetně dezinformačních kampaní.Na Slovensku si nejčastěji existenci informační války připouštějí nejmladší respondenti do 29 let (50 procent) a vysokoškolsky vzdělaní respondenti (52 procent). Opačně formulovaný výrok většinou podpořili dotázaní nad 60 let (39 procent), respektive nad 70 let (41 procent), s ukončeným základním vzděláním nebo střední školou bez maturity (33 procent) a rovněž s čistým příjmem domácnosti do 800 eur (31 procent). Podobné údaje o respondentech byly zaznamenány i v Česku.Novou pravomoc Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) blokovat škodlivý obsah považuje 28 procent dotázaných Slováků za nepřijatelný krok, který nepřiměřeně zasahuje do svobody projevu. Naopak ho schvaluje 39 procent Slováků. V České republice s blokováním dezinformačních webů souhlasí 41 procent populace a nesouhlasí 22 procent.Na Slovensku s blokováním dezinformačních webů souhlasí nejčastěji respondenti v Bratislavě (43 procent) a na východě země (47 procent), ale také respondenti s čistým příjmem domácnosti nad 1500 eur (47 procent) a vysokoškolsky vzdělaní respondenti (52 procent). Obdobná data byla evidována i v Česku.Respondenti, kteří uvedli, že Slovensko je součástí informační války, častěji schvalují novou pravomoc NBÚ (69 procent).Průzkum realizovala agentura Ipsos na reprezentativním vzorku 1024 respondentů ze Slovenska a 1031 respondentů z Česka starších 18 let. Průzkum probíhal od 31. března do 6. dubna prostřednictvím online platformy pro sběr dat. Vzorek respondentů je reprezentativní pro slovenskou a českou populaci podle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště.

