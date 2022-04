https://cz.sputniknews.com/20220414/to-nestihnou-sundat-ani-z-vagonu-cesi-k-dodavce-houfnice-dana-a-raketometu-grad-na-ukrajinu-18185512.html

To nestihnou sundat ani z vagónu. Češi k dodávce houfnice Dana a raketometů Grad na Ukrajinu

To nestihnou sundat ani z vagónu. Češi k dodávce houfnice Dana a raketometů Grad na Ukrajinu

V Česku vyvolala vášnivou diskuzi zpráva o tom, že země poslala na Ukrajinu nejen tanky a bojová vozidla pěchoty, ale i samohybné houfnice Dana a raketomety... 14.04.2022

Zpravodajská služba Echo24.cz zveřejnila na sociálních sítích příspěvek o vojenské technice, kterou Česko poslalo na Ukrajinu.Toto sdělení značně znepokojilo čtenáře, někteří připomněli varování Moskvy, že veškeré „konvoje se zahraničními zbraněmi se stanou legitimním cílem ozbrojených sil RF“.„Mám takové tušení, že to nestihnou sundat ani z vagónu,“ domnívá se Lukáš Topič.Další čtenář je znepokojen vývojem situace a rovněž i nebezpečím obdobného jednání.Další upozorňují na to, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.„Co posíláš, to se ti vrací,” varuje Dana Valková.„Ti si budou zahrávat, než jim Putin pošle rakety na pozdrav,“ sděluje František Klimpera.„Jako vyhlášení války,“ podotýká Ivan Ivisko Andel.

ukrajina

