„Už běžte někam i s respirátory.“ Češi neocenili snahy Fialy

„Mě by zajímalo, proč vláda schválila pro Ukrajince 4,6 miliard korun, a naši občané žijí v chudobě? Tak vy nemáte peníze? Ale pro cizince je máte, a pro své občany nemáte? Uvidíte pak, jak se lidi bouří a budou žádat demisi, pak si uvědomíte, že jste měli dělat pro občany tady! Všechno zvyšujete, ale ne o moc na tu drahotu. Či si tady zkuste vzít 20 litrů, jestli z toho vyžijete, mě by to zajímalo. Já bych řekl, že ne. Když nájem máte 12 litrů, a pak kde je jídlo, ošacení, hygiena a tak... A teď benzín, plyn, elektřina, to ani těch dvacet táců vám nepomůžou,“ komentuje Sebi Romano.