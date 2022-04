https://cz.sputniknews.com/20220414/vojaci-dlr-zajali-ukrajinskeho-fanouska-reinharda-heydricha-18182753.html

Vojáci DLR zajali ukrajinského fanouška Reinharda Heydricha

Vojáci DLR zajali ukrajinského fanouška Reinharda Heydricha

Muž byl dopaden u závodu Azovstal, kde pozoroval a fotografoval vojenskou techniku DLR a pohyb vojáků. Tvrdil, že ztratil telefon, ale naštěstí vojáci DLR... 14.04.2022

Přísahá, že to nebyl on, ale jeho žena, kdo si do telefonu stáhl gigabajty hákových křížů, nacistické obrázky a propagandistická videa praporu Azov.Zmiňme, že včera velitelství územní obrany Doněcké lidové republiky oznámilo, že k večeru 13. dubna se 1 350 ukrajinských mariňáků vzdalo silám DLR.

