Arménie začala platit za ruský plyn v rublech

Arménie začala platit za ruský plyn v rublech

Arménský ministr hospodářství Vagan Kerobjan prohlásil, že Arménie začala provádět platby za ruský plyn v rublech. 15.04.2022, Sputnik Česká republika

„Pokud vím, několik posledních plateb proběhlo právě v rublech, ale podle příslušného kurzu,“ řekl Kerobjan v rozhovoru pro ruský deník RBK. Ministr rovněž poznamenal, že se cenotvorba realizuje v dolarech, zatímco samotná platba probíhá v rublech. „Je pravda, že kontrakt Gazpromu na dodávku plynu do Arménie už několik let umožňuje platit za plyn v rublech a Arménie využívá tuhle možnost,“ potvrdil oficiální zástupce společnosti Gazprom. O snaze členských zemí Eurasijského ekonomického svazu vzdát se dolaru a přejít na národní měny hovořil také ředitel prvního departamentu zemí CNG ministerstva zahraničí Michail Evdokimov. Připomněl, že podíl národních měn na obchodech uvnitř unie ještě před uvalením bezprecedentních sankcí proti ruskému finančnímu a bankovnímu systému přesahoval 70 procent. Vladimir Putin po zavedení rozsáhlých ekonomických sankcí proti Rusku a zmrazení velkého počtu aktiv zavedl od 1. dubna nový systém platby za ruský plyn pro spotřebitele z nikoliv přátelských zemí. Zákazníci tak nyní musí odesílat na účet v Gazprombance platbu, která může být v měně předepsané ve smlouvě. Banka ji pak konvertuje na burze do rublů. Konečné účtování s dodavatelem se tak odehrává v ruské měně.

