Čína uspořádá vojenská cvičení v oblasti Tchaj-wanu jako odpověď na provokace USA

Letectvo a námořnictvo Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA) provedou cvičení ve Východočínském moři a v oblasti Tchaj-wanu. Uvádí se ve zprávě ČLOA z 15... 15.04.2022, Sputnik Česká republika

„15. dubna provede Východní zóna bojového velení ČLOA společná cvičení pro kontrolu bojové pohotovosti několika druhů vojsk ve vodách a ve vzdušném prostoru Východočínského moře a kolem Tchaj-wanu,“ oznámila čínská armáda.Cvičení se zúčastní torpédoborce, fregaty, bombardéry, stíhačky a jiné síly. Podle zprávy vojenského rezortu jsou tyto akce zaměřeny proti opakovaným klamným signálům USA v otázce Tchaj-wanu.7. dubna Ministerstvo obrany ČLR prohlásilo, že Čína vyhlásila Spojeným státům protest v souvislosti se schválením dodávek amerických zbraní Tchaj-wanu v částce 95 milionů dolarů a s poskytováním pomoci v obsluhování protiletadlových raketových komplexů Patriot.Mluvčí Ministerstva zahraničí ČLR Čao Li-ťien upozornil na to, že budou-li USA trvat na svém, podnikne Čína tvrdá odvetná opatření na ochranu národní svrchovanosti a územní celistvosti. Všechny možné následky toho padnou na americkou stranu.Podle informací rezortu schválil Washington prodej vojenských technologií Tchaj-wanu. Kromě toho mu USA hodlají poskytnout odborníky na obsluhování komplexů Patriot.22. března výzkumník čínského analytického střediska Huayu Hua Ping prohlásil, že příklad, který dává Rusko Číně, kdy čelí nátlaku Washingtonu, může být užitečný pro znovusjednocení ČLR. Ping připomenul, že sjednocení kontinentální Číny s Tchaj-wanem je tužbou mnoha Číňanů.18. března prezident USA Joe Biden předsedovi ČLR Si Ťin-pchingovi prohlásil, že Washington je i nadále proti změně statusu Tchaj-wanu. Ze své strany poukázal předseda ČLR americkému prezidentovi na slepou uličku ve vztazích mezi USA a Čínou, která vznikla přičiněním předchozí americké administrativy Donalda Trumpa. Si Ťin-pching podotkl, že „někteří lidé v USA dávají klamné signály silám, které vystupují za nezávislost Tchaj-wanu“.O ochotě USA podpořit obranný potenciál Tchaj-wanu promluvil šéf Pentagonu Lloyd Austin již loni v prosinci. Zdůrazňovalo se, že Washington bude čelit jakémukoli silovému tlaku na obyvatelstvo ostrova.Otázka Tchaj-wanu zůstává i nadále nejchoulostivější ve dvoustranných vztazích Washingtonu a Pekingu. Oficiální vztahy mezi vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949, kdy síly Kuomintangu v čele s Čankajšekem utrpěly porážku v občanské válce s komunisty a přemístily se na Tchaj-wan. Kontakty mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem 80. let. USA otevřeně podporují vládu Tchaj-wanu a americké válečné lodě pravidelně vplouvají do Tchajwanského průlivu.

