„Dobrý hospodář?! To je parazit!“ Čechy rozzlobila Fialova opatrnost při řešení zdražování

„Dobrý hospodář?! To je parazit!“ Čechy rozzlobila Fialova opatrnost při řešení zdražování

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) v pořadu Blesk.cz Ptám se, pane premiére promluvil o zdražování v Česku. 15.04.2022, Sputnik Česká republika

Premiér v rozhovoru zdůraznil, že stát cítí svou zodpovědnost v boji s prohlubující se chudobou, ale zároveň si uvědomuje i to, že atraktivní návrhy, jako je třeba 6 000 korun jednorázově pro důchodce i nulové DPH na základní potraviny, výrazně prohloubí dluhy vlády.V komentářích pod příspěvkem Fialy na Twitteru se ovšem objevila řada pobouřených voličů, kteří se cítí zklamaní z rétoriky premiéra a vnímají jeho předvolební řeči jako populistickou politiku. „Když chvíli počkáte, tak už nemusíte střední třídu řešit, žádná nebude,“ varoval MichalVIII. „To není hospodář, to je parazit, který státu nic nedá, ale využívá všechny výhody, na které se v daních skládáme: školy, zdravotnictví, silnice, péče o krajinu, kultura...“ tvrdí Miladenir Snaiderion. „Jako dobrý hospodář... Máte kontrolu, jak a především kde jsou dávky poskytnuté „našim Ukrajincům" využívány. Nemám nic proti pomoci, ale kontrola by měla být. Já jako matka postiženého dítěte jsem státem neustále kontrolována,“ dodala komentátorka. „Dobrý hospodář vysolí Ukrajincům 54 miliard na ruku, jako nic, bez dlouhého rozmýšlení. A za kolik miliard vojenského vybavení šlo o nás na Ukrajinu, ani nechci vědět,“ poznamenal uživatel MiNo.

