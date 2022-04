https://cz.sputniknews.com/20220415/eu-chce-zvysit-dodavky-plynu-z-nigerie-18183292.html

EU chce zvýšit dodávky plynu z Nigérie

EU chce zvýšit dodávky plynu z Nigérie

Zástupkyně Evropské unie v Nigérii Samuela Isopi prohlásila, že Brusel projevil zájem o zvýšení dodávek místního zemního plynu, informuje turecká agentura... 15.04.2022, Sputnik Česká republika

Velvyslankyně poznamenala, že EU je hlavní partner Nigérie v ropném a plynárenském sektoru a že zájmy obou stran jsou v této sféře totožné. Výkonný ředitel NNPC (Nigerijská národní ropná korporace) Mele Kyari zase zdůraznil, že jeho země usiluje o zvýšení dodávek plynu na světový trh.Média upřesňují, že Nigérie vyváží minimálně 40 % zkapalněného zemního plynu do EU. Činí ji to čtvrtou největší dodavatelkou do zemí EU.Velvyslanec Nigérie v Rusku Abdulláhi Šehu dříve prohlásil, že rozhodnutí Ruska o dodávkách plynu některým zemím za ruble je diktováno národní politikou, a nikdo nemá právo to popírat. Podle jeho slov má v každé obchodní smlouvě přednost prodejce.Dne 23. října ruský prezident prohlásil, že Rusko přejde na platby za dodávky plynu do nikoli přátelských zemí v rublech. Zdůraznil, že dodávky paliva budou pokračovat v souladu s objemem a cenami stanovenými v dříve uzavřených smlouvách. Přesto se mnoho zemí vyslovilo proti transakcím v rublech.Prezident pak podepsal příslušný výnos a sdělil, že RF bude pokládat za nesplnění nikoliv přátelskými státy závazků smluv o plynu, pokud nebudou platit od 1. dubna v rublech.Gazprombank zřídí speciální devizová a rublová konta pro platby zahraničních nákupců za plyn. Nákupce bude moci převádět na první konto prostředky v měně uvedené ve smlouvě o dodávkách plynu, banka je bude prodávat na Moskevské burze, po čemž bude převádět ruble na konto nákupce plynu, a pak z tohoto konta se bude konat vyúčtování s dodavatelem plynu, Gazpromem. Gazprom pracuje na realizaci tohoto mechanismu.

