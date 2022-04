https://cz.sputniknews.com/20220415/vicekancler-srn-nemcum-doporucil-aby-presedli-na-jizdni-kola-18187630.html

Vicekancléř SRN Němcům doporučil, aby přesedli na jízdní kola

Vicekancléř SRN Němcům doporučil, aby přesedli na jízdní kola

Ministr hospodářství a vicekancléř SRN Robert Habeck (Zelení) dal Němcům doporučení, jak mají šetřit elektrickou energii na pozadí rozhodnutí vlády SRN o... 15.04.2022, Sputnik Česká republika

„Prosím všechny, aby už dnes přispěli svým přínosem k šetření energií,“ prohlásil ministr v pátek v rozhovoru pro mediální skupinu Funke a dodal, že „ušetřit deset procent energie je vždycky možné" a že „můžeme být stát nezávislý na ruském importu jen v případě, když to budeme považovat za velký společný projekt, jehož se všichni účastníme“.Habeck spoluobčanům doporučil, aby jezdili vlakem nebo na kole, protože „je to laciné“. Zdůraznil, že „každý neujetý kilometr je váš přínos, který nám umožní, abychom se snadno vzdali dodávek energetických zdrojů z Ruska". Lidem, kteří musí jezdit do práce autem, vicekancléř doporučil, aby „tam, kde je to možné“ pracovali doma „alespoň den nebo dva dny týdně“.„Ohříváte-li byt a večer stahujete rolety, šetříte tím až pět procent energie,“ řekl ministr a dodal, že bude-li teplota v pokoji snížena o jeden stupeň, ušetří se „kolem šesti procent", sice to podle něj „nemusí být příjemné, ale ještě nezmrznete“. Na otázku, jaké průmyslové podniky mají být připraveny o energetické zdroje jako první v případě, když vznikne jejich nedostatek, Habeck odpověděl, že „se nedá nic říci v obecných rysech, že je to příliš složitá struktura", spolu se Spolkovou síťovou agenturou se však ministerstvo hospodářství připravuje na všechny možné scény.„Situace s nedostatkem dodávek a se zastavením průmyslových podniků je však noční můra hospodářské politiky. Nedá se tam nic udělat správně, je třeba prostě děla méně chyb,“ dodal ministr a uznal, že v případě toho nejhoršího scénáře bude řeč o „masových poklesech“ v hospodářství.Po zahájení vojenských akcí na Ukrajině v únoru prohlásily úřady SRN svůj záměr snížit v dohledné budoucnosti závislost na dodávkách ruských energetických nosičů. V Německu se počítá s tím, že se do konce tohoto roku vzdají importu uhlí a ropy z Ruska, mluví se také o tom, že skoncovat se závislostí na ruském plynu bude možné do poloviny roku 2024. Začátkem letošního roku dostává SRN téměř 55 procent importu zemního plynu z Ruska, v současné době se snižuje tento podíl na 40 procent. Alternativou ruského plynu se může stát podle oficiálního názoru Berlína LNG z Kataru, USA a jiných zemí.

