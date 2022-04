https://cz.sputniknews.com/20220415/wsj-obvinil-washington-z-rekordni-inflace-v-usa-18186631.html

WSJ obvinil Washington z rekordní inflace v USA

WSJ obvinil Washington z rekordní inflace v USA

K urychlení rekordní inflace v USA přivedla politika, kterou provádí americká vláda v čele s demokratem Joem Bidenem, nikoli eskalace na Ukrajině. Napsal o tom... 15.04.2022, Sputnik Česká republika

Podotýká se, že reálnou příčinou inflace se stala monetární politika Washingtonu. WSJ podotkl, že Amerika vynaložila obrovské částky na protikoronavirová opatření. A přitom Federální rezervní systém (Fed) USA i nadále zachovává záporné klíčové sazby, již dlouho po ukončení koronavirové recese.Jak zdůraznil WSJ, určitá část inflace se dá odůvodnit růstem cen energie vyvolaným situací na Ukrajině, zvýšila se však také cena výrobků nezasažených energetikou a poruchami v řetězcích dodávek.WSJ s odvoláním na výzkumy poukazuje na to, že tendence k inflaci začala v zemi asi před rokem, tedy dlouho před zahájením ruské speciální operace na ochranu Donbasu.Fed přitom zvyšuje v současné době klíčové sazby ve snaze situaci napravit. Podle názoru WSJ to ale měl udělat již před rokem.List se také domnívá, že veškerá opatření Washingtonu na zadržování inflace, jako je uvolnění ropy ze strategické rezervy, jsou marná.Prezident USA Joe Biden 13. dubna prohlásil, že růst inflace v USA o 70 % je podmíněn akcemi Ruska na ochranu Donbasu. Biden také požádal americký kongres, aby „neodkladně vyřešil“ problém inflace. Podotkl přitom, že dělá ze své strany vše možné pro zadržování růstu cen.Včera byla v USA zaznamenána rekordní cena futures na zemní plyn za více než 13 let. Hlavní příčina tak prudkého růstu cen spočívá pravděpodobně v nečekaně chladném počasí na severu země.9. dubna schválil prezident USA Joe Biden návrh zákona o zákazu importu ruských energetických nosičů. V březnu prohlásil, že USA zavádějí zákaz veškerého importu plynu a ropy z Ruska. Uznal přitom, že tato opatření uškodí samotným Spojeným státům.20. března upozornili američtí odborníci na možný růst cen potravin v USA v tomto a v příštím roce kvůli událostem na Ukrajině a sankcím proti Rusku.10. března prezident USA Joe Biden řekl, že rekordní za posledních 40 let inflace v USA je spojena se sankcemi zavedenými proti Rusku.Sankce proti Rusku zavedly západní země poté, co 24. února oznámil ruský prezident Vladimir Putin zahájení operace na ochranu civilního obyvatelstva na Donbasu. Jak upřesnil tehdy mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, speciální operace sleduje dvojí cíl – demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Podle jeho slov oba tyto aspekty ohrožují RF a ruský národ. Ruská strana rovněž zdůraznila, že nemá v úmyslu okupaci Ukrajiny a že ruská vojska útočí jen na vojenskou infrastrukturu OS Ukrajiny.

