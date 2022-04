https://cz.sputniknews.com/20220415/zasoby-plynu-v-evrope-klesaji-na-mnohaleta-minima-18188766.html

Zásoby plynu v Evropě klesají na mnohaletá minima

Zásoby plynu v Evropě klesají na mnohaletá minima

Spotřebitelé v Evropě během minulé zimy spotřebovali více plynu, než bylo naplněno do podzemních zásobníků před začátkem topné sezóny, zásoby klesly na...

2022-04-15T18:54+0200

2022-04-15T18:54+0200

2022-04-15T18:54+0200

„Podle údajů Gas Infrastructure Europe (GIE) skončila 19. března sezóna čerpání plynu z evropských podzemních zásobníků. Do této chvíle v nich zůstalo pouze 25,2 miliardy metrů krychlových aktivního plynu. To je jedna z nejnižších úrovní za mnohaleté pozorovací období a o 5,5 miliardy metrů krychlových méně v porovnání se stejným datem v roce 2021,“ uvádí se ve zprávě.Během zimy bylo z PZP odebráno 51 miliard metrů krychlových plynu, což je 107,8 procent objemu, který dokázaly společnosti načerpat v létě 2021.K dosažení úrovně 90 procent naplnění zásobníků z ukazatele, který je v Evropě označován za cílový, se tedy musí před zimou načerpat 63 miliard metrů krychlových plynu, zdůraznili v Gazpromu.Připomněli, že v zimní sezóně 2020/2021 spotřebitelé odebrali ze zásobníků 67,3 miliardy metrů krychlových plynu a v létě 2021 bylo doplněno jen 47,3 miliardy metrů krychlových.Evropská komise v březnu předložila návrh zákona, podle něhož by měly být zásobníky plynu v Evropě k 1. listopadu 2022 zaplněny minimálně z 80 procent a v následujících letech z 90 procent. Bundestag přijal v dubnu přísnější zákon: úroveň naplnění zařízení PZP k 1. říjnu by měla být alespoň 80 procent, k 1. listopadu - alespoň 90 procent a k 1. únoru - minimálně 40 procent.

