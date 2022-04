https://cz.sputniknews.com/20220415/zdroj-ruske-drony-dokazou-automaticky-rozlisit-techniku-nato-18182202.html

Zdroj: Ruské drony dokážou automaticky rozlišit techniku NATO

Zdroj: Ruské drony dokážou automaticky rozlišit techniku NATO

Ruské průzkumné a útočné bezpilotní stroje dostanou digitální katalog, který jim umožní automaticky rozlišit vojenskou techniku zemí NATO, sdělil Sputniku... 15.04.2022, Sputnik Česká republika

„Ruské průzkumné a útočné drony získají digitální katalog s elektronickými vzorky vojenské techniky patřící do výzbroje zemí NATO. Umožní jim to automaticky identifikovat tuto techniku na bojišti a nakreslit přímo na palubě mapu pozic nepřítele, která pak bude vyslána na velitelské stanoviště,“ sdělil zdroj.Upřesnil, že do katalogu budou zařazeny optické vzorky zbraní Severoatlantické aliance jak ve viditelném rozsahu, tak v infračerveném spektru.Ruská armáda je v posledních letech aktivně zásobována bezpilotními přístroji různé třídy. Jsou to menší drony třídy Orlan, Tachion nebo Eleron, taktické Forposty, středně vysoké Inochodci. Brzy má armáda dostat těžké stroje typu Inochodec-RU, Altius, proudové Ochotniky. Prezident Vladimir Putin loni v listopadu řekl, že počet bezpilotních strojů ve výzbroji ruské armády překročil dva tisíce kusů.Bezpilotní stroje používá Rusko aktivně v rámci speciální vojenské operace na Ukrajině jak v průzkumných úkolech zaměřených na odhalení ukrajinských vojenských objektů, tak v útočných. Ministerstvo obrany RF nejednou zveřejnilo video útoků dronů na ukrajinskou obrněnou techniku, sklady a vojenské pozice.Další informovaný zdroj Sputniku sdělil, že se drony také účastní výzvědných a palebných, výzvědných a útočných úkolů, když stroj nachází cíl v režimu blízkém k reálnému času a koriguje dělostřeleckou palbu nebo letecké útoky, což zajistí zásah.

