Evropě předpověděli rekordní inflaci bez ruského plynu

Evropě předpověděli rekordní inflaci bez ruského plynu

Zastavení ruských dodávek energie může mít pro evropskou ekonomiku, která se dosud nevzpamatovala z pandemie covidu-19, vážné důsledky, uvádí televizní kanál... 16.04.2022, Sputnik Česká republika

Odborníci z pěti největších německých ekonomických institucí předpovídají, že národní HDP letos vzroste o 2,7 procenta, což je výrazně pod předchozími odhady 4,8 procenta. Předpokládá se přitom, že k další eskalaci konfliktu na Ukrajině nedojde a dodávky ruského plynu budou pokračovat. V opačném případě podle slov Stefana Kutse, vědeckého ředitele Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu, čeká Německo prudká recese. A bez ruských energetických zdrojů ztratí ekonomika letos a v příštím roce asi 220 miliard eur, což je více než 6,5 procenta roční produkce.„Takové změny se i bez bojkotu zrychlí v odvětvích, která intenzivně spotřebovávají plyn, protože bude nutné rychle překonat závislost na ruských dodávkách, které jsou dosud dostupné za příznivé ceny,“ zdůraznil Kuts.Expert se domnívá, že evropské země by se měly vyvarovat unáhlených rozhodnutí přejít na jiné zdroje energie, protože to dále urychlí inflaci a zasáhne rodiny s nízkými příjmy. Evropská centrální banka narazila na unikátní problém: aniž by zpomalila již tak slabý hospodářský růst, musí krotit rekordní inflaci. V březnu podle údajů Eurostatu toto číslo vzrostlo na 7,5 procenta, zatímco německé instituce předpovídají pro rok 6,1 procenta, což je rekord za posledních 40 let. Pokud ale dojde k přerušení dodávek energie, inflace vyletí raketově na 7,5 procenta, což bude rekord za celé poválečné období.Podle odbornice na investice do cenných papírů Geraldine Sundströmové nyní recese ohrožuje mnohem více Evropu než Spojené státy. V kontextu inflačního šoku a nabídkové krize na pozadí uzavírání průmyslových podniků je situace zemí Starého světa mnohem méně stabilní než Washingtonu, zdůraznila.Německo a další západní státy čelí prudce rostoucím cenám pohonných hmot po uvalení rozsáhlých sankcí v reakci na speciální operaci ruské armády na Ukrajině. Přesto v Evropě i nadále zaznívají výzvy ke snížení závislosti na ruských energetických zdrojích.V této souvislosti se německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková vyslovila proti zákazu dovozu ruského plynu. Podle šéfa Spolkové agentury pro sítě Klause Müllera hrozí, že přerušení dodávek bude mít ničivé důsledky pro německý byznys, obyvatelstvo i dodavatelské řetězce.

