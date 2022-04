https://cz.sputniknews.com/20220416/manzelka-opozicnika-medvedcuka-navrhla-aby-zajati-britsti-zoldaci-byli-vymeneni-za-jejiho-manzela-18192000.html

Manželka opozičníka Medvedčuka navrhla, aby zajatí britští žoldáci byli vyměněni za jejího manžela

Manželka zadrženého ukrajinského opozičního politika Viktora Medvedčuka se obrátila na příbuzné britských žoldáků Aslina a Pinnera zajatých v Mariupolu a... 16.04.2022, Sputnik Česká republika

Ukrajinský opoziční poslanec Viktor Medvedčuk, kterého kyjevský režim obviňuje z vazeb na Moskvu, byl zadržen ukrajinskými bezpečnostními složkami na Ukrajině a je momentálně v podstatě rukojmím ukrajinské vlády. Dnes soud ve Lvově změnil předběžné opatření pro Medvedčuka a poslal ho do vazby bez možnosti propuštění na kauci.Manželka ukrajinského opozičníka Oxana Marčenková ve svém videu vyzvala rodinné příslušníky britských žoldnéřů Aidena Aslina a Shauna Pinnera k tomu, aby požádali předsedu britské vlády Borise Johnsona o to, aby kontaktoval prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského a domluvil se na výměně těchto britských občanů za Viktora Medvedčuka.Připomeňme, že Aiden Aslin a Shaun Pinner se vzdali do ruského zajetí v Mariupolu, kde bojovali v řadách ukrajinských ozbrojených sil.

