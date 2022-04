https://cz.sputniknews.com/20220416/media-recko-pripravovalo-odeslani-zbrani-na-ukrajinu-jiz-pred-zahajenim-specialni-operace-18188309.html

Média: Řecko připravovalo odeslání zbraní na Ukrajinu již před zahájením speciální operace

svět

řecko

zbraně

ukrajina

Podle publikace nebyly dodrženy zákonem předepsané postupy a zbraně byly dodány v rekordním čase.V rozporu s postupyPublikace uvádí, že Řecko bylo „mezi prvními zeměmi, které spěchaly s odesláním zbraní“.„Prakticky k tomu došlo pouhé tři dny po začátku invaze, v takovém termínu je teoreticky nemožné takovou operaci zorganizovat,“ uvedly noviny.„Přípravy začaly před rozhodnutím (ruského prezidenta Vladimira) Putina o invazi,“ píše se v článku.Deník zdůrazňuje, že o této otázce neproběhla žádná diskuse v parlamentních výborech.„Je jasné, že nebyly dodrženy předepsané postupy, na rozdíl od toho, co se dělalo dříve, když země posílala zbraně. Proč?“- ptá se Demokracie.Komu byly zbraně předány„Zbraně nebyly předány Ukrajincům, jak si myslí Řekové, ale Američanům,“ píše se v článku.Jinými slovy, článek uvádí, že všechny členské země NATO nebo nečlenské státy, které se rozhodly vyslat vojenskou pomoc Ukrajině, ji formálně předaly USA/NATO. Takovéto obecné schéma na jedné straně zajišťuje centralizovanou kontrolu a řízení sběru a expedice vojenské pomoci a na druhé straně zjednodušuje právní záležitosti a byrokratické postupy spojené s přepravou zbraní a jejich předáváním třetí straně, vysvětluje Demokracie.Letadla C-130 Hercules 356. transportní perutě dodaly zbraně do Polska na letiště Rzeszów-Jasionka, asi 80 kilometrů od ukrajinských hranic, které je přímo spojeno automobilovou dopravou s hraničním přechodem.Další dva lety se podle ministerstva národní obrany uskutečnily v pondělí 28. února.„Podle informací Demokracie však došlo ještě k dalším dvěma letům letounů S-130 se systémy protivzdušné obrany do Polska. Celkem se uskutečnilo šest letů,“ píše se v článku.„Na rozdíl od jiných zemí, které víceméně oznámily druh a výši vojenské pomoci, kterou Ukrajině poskytly, řecká vláda to neudělala. V té době existovaly pouze informace o zaslání samopalů Kalašnikov, střeliva do nich a přenosných protitankových zbraní,“ píší noviny.Druhy zbraníŘecká publikace uvádí, že podle korespondenta německých novin Bild v Řecku, které se odvolávají na vysoce postavené vládní úředníky, pocházely samopaly z nákladu 20 000 AK, který byl zabaven na lodi směřující do Libye a vlastněné ukrajinskou státní společností Ukrinmash. Zároveň Demokracie nevylučuje, že „sem mohlo být zařazeno přibližně 7 000 samopalů Kalašnikov, které byly údajně uloženy ve skladech řecké armády a které byly také zabaveny, přičemž největší počet byl získán v důsledku nepokojů v roce 1997 v Albánii“.Co se týče protitankových granátometů, jde o RPG-18, v období 1993-1994 si řecká armáda pořídila asi 21,5 tisíce odpalovacích zařízení z rezerv armády bývalé NDR, uvádějí noviny.Demokracie dále konstatuje, že byly odeslány i 122mm rakety pro reaktivní raketomety.Publikace uvádí, že podle nepotvrzených informací bylo mezi zaslanými zbraněmi malé množství - asi 35 - přenosných protiletadlových raketových systémů Stinger americké výroby, které se nacházely na ostrovech Egejského moře.Deník zdůrazňuje, že tyto informace „nebylo možné plně ověřit z dalších zdrojů“.„Je třeba zdůraznit, že Stinger je zbraň, která je přísně kontrolována zemí původu (USA) a každý rok jsou všichni uživatelé povinni provést sčítání a informovat Spojené státy o jeho výsledcích,“ píší noviny.Ministerstvo obranyO den dříve řecký ministr národní obrany Nikos Panagiotopoulos řekl, že „vojenské obranné materiály byly zaslány jako znamení skutečné solidarity s ukrajinským lidem a po konzultaci s našimi spojenci v NATO a našimi partnery v Evropské unii“.Podle ministrovy odpovědi zveřejněné rezortem bylo zasláno 400 samopalů AK-47 ze zabaveného majetku, odpalovací zařízení, která země zakoupila před mnoha léty, a munice do výše uvedených zbraní.Podle slov ministra nejsou tyto zbraně pro ozbrojené síly důležité, byly vzaty ze zásob a neovlivňují celkovou úroveň zásob a v žádném případě nezpůsobují ani sebemenší oslabení obranných struktur země.

řecko

ukrajina

řecko, zbraně, ukrajina