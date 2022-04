Papež označil vztah Západu k ukrajinským uprchlíkům za rasismus

„Chápu ty vlády, které nakupují zbraně, rozumím jim. Neospravedlňuji je, ale chápu je. Protože se musíme chránit, protože toto je kainický model války. Kdyby existoval model míru, nebylo by to nutné. Ale my žijeme s tímto ďábelským vzorem vzájemného zabíjení kvůli touze po moci, touze po bezpečí, touze po mnoha věcech,“ dodal papež.