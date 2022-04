https://cz.sputniknews.com/20220416/rusko-zustava-pozorovatelem-pri-rade-osn-pro-lidska-prava-18190831.html

Rusko zůstává pozorovatelem při Radě OSN pro lidská práva

Rusko zůstává pozorovatelem při Radě OSN pro lidská práva

Rusko, které prohlásilo předčasné zastavení svých pravomocí v Radě OSN pro lidská práva (HRC), zabránilo ztrátě práv při další činnosti v této organizaci... 16.04.2022, Sputnik Česká republika

„Kdyby přistoupilo Rusko 7. dubna na „libyjský scénář“, měli bychom analogickou „ztrátu práv“ na zbývající rok a půl našeho členství v Radě. Udělili by nám roli mlčenlivého diváka – a nic více“, řekl diplomat.Podotkl, že se v ustavujících dokumentech Rady OSN pro lidská práva neříká nic o opatřeních po pozastavení členství nějaké země. Náměstek ministra zahraničí RF připomenul, že v roce 2011 pozastavila HRC členství Libye – oficiální Tripolis byl tehdy zbaven všech pravomocí: práva účastnit se přijetí rozhodnutí a hlasovat, vystupovat podle pořadu dne, připravovat a šířit jakákoli prohlášení. Libyjská delegace mohla jen být přítomná v zasedací síni, a to nikoli se svou tabulkou. Rusko by taková varianta „nemohla uspokojit“, podotkl spolubesedník agentury.Status pozorovatele ale poskytuje Moskvě možnosti srovnatelné s pravomocemi členských států HRC.„Budeme i nadále předkládat své návrhy, účastnit se jednacího procesu podle návrhů rezolucí, vystupovat a činit prohlášení. Jinými slovy, budeme moci mezinárodnímu společenství přibližovat, i když ve složitějších podmínkách, ruskou pozici v aktuálních mezinárodních otázkách“, dodal Veršinin.Valné shromáždění OSN schválilo 7. dubna rezoluci, která pozastavuje účast Ruska v Radě pro lidská práva OSN kvůli vojenské operaci na Ukrajině. Pro to hlasovalo 93 států, proti – 24, a 58 států se hlasování zdrželo, mj. i takové země, jako jsou Egypt, Kamerun, Ghana, Indie, Kuvajt, Mexiko, Mongolsko, Pákistán, Saúdská Arábie, JAR a SAE.Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že podobné opatření neposkytuje samotné radě žádnou „přidanou hodnotu“, a oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová označila snahu o zbavení Ruska členství v Radě OSN pro lidská práva za pokus zapůsobit na Moskvu za její nezávislou politiku.

