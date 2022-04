https://cz.sputniknews.com/20220416/ztraty-karlovych-varu-nasledkem-absence-hostu-z-rf-jsou-v-radech-milionu-cim-si-to-vynahradi-18189752.html

Ztráty Karlových Varů následkem absence hostů z RF jsou v řádech milionů. Čím si to vynahradí?

Ztráty Karlových Varů následkem absence hostů z RF jsou v řádech milionů. Čím si to vynahradí?

Tradiční lázeňskou destinaci Karlovy Vary již dva a půl roku nenavštěvují turisté z Ruska. Podle předsedy krajské sekce Asociace hotelů a restaurací Jana... 16.04.2022

Jan Kronika je zároveň ředitelem lázeňského hotelu Čajkovský v Karlových Varech. V rozhovoru pro Sputnik zhodnotil aktuální situaci s ruskými hosty v lázních.Pokud jde o finanční propad tímto způsobený, předseda asociace se k tomu vyjádřil obecně: „Opravdu řeknu odhadem, jsou v řádech milionů. Ztráty z odtoku ruských turistů nyní nahrazené bohužel nejsou.“Odhad ztrát českého cestovního ruchu kvůli absenci ruských hostůKdyž se podíváme na dostupné údaje statistiky, zjistíme, že turistický ruch se v České republice stabilně vyvíjel a stoupal od roku 2011. Nejvyšších výnosů dosáhl v roce 2019, kdy podle údajů Ministerstva pro místní rozvoj vytvořil165 miliard korun neboli 2,9 % HDP. Z této částky příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky přispěl více než 57 % finančních prostředků, tedy zhruba 94 mlrd. korun.V Praze v roce 2019 nejvíce času ze všech cizinců trávili právě ruští turisté. Průměrný počet přenocování na jednoho hosta z RF byl 3,5 noci. Druhou cizinci nejnavštěvovanější lokalitou v ČR ve zmíněném roce byl Karlovarský kraj. Zde Rusové strávili v průměru 9,6 dne. Šlo o druhý nejdelší pobyt v kraji, co se týče času, první místo drželi hosté z Arabských Emirátů. Průměrný pobyt ruských hostů v hlavním městě a Karlovarském kraji tehdy činil přibližně 13 dnů.Pokud jde o celkový počet ruských turistů v ČR, bylo to 564 794 lidí. Byla to šestá nejpočetnější skupina cizinců v ČR po turistech z Německa, Slovenska, Polska, Číny a USA. Průměrná denní útrata jednoho ruského hosta činila 2000 korun. To znamená, že přínos ruských turistů do českého hospodářství v předcovidovém roce činil 14,6 mlrd. korun neboli 15,5 % z celkových výnosů z příjezdového zahraničního cestovního ruchu.Přitom do zmíněné částky nejsou zahrnuty nákupy Rusů. Průměrný nákup Rusů v Praze v roce 2019 činil 7 096 Kč. Občané RF utráceli nejvíce po Číňanech, na třetím místě podle útrat v obchodech byli Izraelci. Nemluvě o tom, že část návštěvníků z Ruska preferovala nakupování v luxusních obchodech v Pařížské ulici v hlavním městě.UNESCO může přilákat novou klientelu ze ZápaduDalší vývoj a případné obnovení proudu ruských turistů v Karlových Varech je podle názoru Jana Kroniky zatím nejasný. Lázeňské město by mohlo získat novou klientelu díky statutu města pod ochranou UNESCO. Bylo zařazeno do tohoto seznamu v roce 2021 spolu s ostatními slavnými lázněmi Evropy.K události se vyjádřila primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová slovy: „Pro Karlovy Vary je to historický milník a završení více než deseti let příprav, na kterých pracovalo mnoho lidí ve všech zúčastněných městech i na vládní úrovni sedmi evropských států.“Slibnou perspektivu nového postavení letoviska vidí i Jan Kronika. „Karlovy Vary a Mariánské lázně vstoupily do UNESCO. Uvidíme, až skončí vojenská operace, tak lidé začnou cestovat. Očekáváme hosty ze západních zemí. Snažíme se propad ruských hostů nyní nahradit propagací, reklamou a veletrhy,“ uvedl ředitel hotelu Čajkovskij.

