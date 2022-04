Bývalý francouzský velvyslanec připomněl USA vpád do Iráku

https://cz.sputniknews.com/20220417/byvaly-francouzsky-velvyslanec-pripomnel-usa-vpad-do-iraku-18193440.html

Bývalý velvyslanec Francie v USA a bývalý stálý zástupce této země při OSN Gérard Araud promluvil v rozhovoru pro čínské noviny The Global Times o ruské... 17.04.2022, Sputnik Česká republika

„Západ velmi často poučuje ostatní svět a používá dvojí metr,“ míní Araud. Podle jeho názoru nejsou vojenské akce na Ukrajině „skandálnější než vpád do Iráku v roce 2003.“ Bývalý velvyslanec nazval vojenskou intervenci USA a jejich spojenců v Iráku s cílem svržení režimu Saddáma Husajna „dobrým příkladem dvojího metru.“Uvedl zároveň jako příklad Čínu. „Za posledních 30 let neprovedla žádný vojenský zásah. Americká strana ale má dlouhý seznam vojenských intervencí,“ řekl diplomat.USA nejsou, podle jeho mínění, připraveny ke změnám. Je to skutečně součást jejich národní povahy, víra v to, že jsou maják svobody na světě, dodal Araud.V roce 2014 srovnal Aro ruského prezidenta Vladimira Putina s hráčem pokeru. Diplomat má za to, že taktika Putina v ukrajinském konfliktu spočívala v tom, aby dal všechno v sázku a navrhl ostatním účastníkům hry, aby udělali totéž „Samozřejmě jsme dali pas. Neodhodlali jsme se k tomu,“ přiznal velvyslanec. Putin zahájil 24. února vojenskou operaci na Ukrajině s cílem „demilitarizace“ a „denacifikace.“ Předcházelo tomu uznání Ruskem Doněcké a Luhanské lidové republiky. Putin tenkrát prohlásil, že minské dohody přestaly platit, protože Kyjev je neplní. Kromě „denacifikace a demilitarizace“ usiluje ruská strana o status Ukrajiny jako neutrálního státu stojícího mimo pakty a také uznání Krymu, DLR a LLR. V reakci na aktivity Moskvy vyhlásil Kyjev válečný stav a zrušil diplomatické vztahy.

