https://cz.sputniknews.com/20220417/ministerstvo-zahranici-rf-upozornilo-na-zvyseni-vojenskych-aktivit-nato-v-arktide-18194322.html

Ministerstvo zahraničí RF upozornilo na zvýšení vojenských aktivit NATO v Arktidě

Ministerstvo zahraničí RF upozornilo na zvýšení vojenských aktivit NATO v Arktidě

Moskva je znepokojena zvýšenou vojenskou aktivitou NATO v Arktidě, prohlásil 17. dubna Nikolaj Korčunov, velvyslanec pro zvláštní úkoly ruského ministerstva... 17.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-17T22:50+0200

2022-04-17T22:50+0200

2022-04-17T22:50+0200

svět

nato

usa

rusko

arktida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/12521512_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b0a04dc540cb42bf7bc3155a2d1e978b.jpg

„Na severu Norska se nedávno konalo velké vojenské cvičení Aliance, které podle našeho názoru nepřispívá k zajištění bezpečnosti v regionu,“ řekl diplomat.Podle jeho slov Ruská federace vidí rizika náhodných vojenských srážek s NATO v arktických šířkách.Korčunov dodal, že kromě rizik pro bezpečnost mohou náhodné, nezáměrné srážky se Severoatlantickou aliancí způsobit vážné škody křehkému arktickému ekosystému.Vojenský expert Vladislav Šurygin řekl v únoru v rozhovoru pro noviny Izvestija, že Rusko vždy považovalo Arktidu za jeden z nejdůležitějších regionů z vojenského hlediska. Podle jeho mínění pokračují USA důsledně v nárocích na zóny ruského vlivu a zasahují do nich.Zdůraznil, že po skončení událostí na Ukrajině se dají očekávat projevy aktivity USA na Severu.Náměstek tajemníka Rady bezpečnosti RF Michail Popov učinil v polovině února prohlášení, že USA rozšiřují přítomnost svých vojáků v Arktidě a snaží se popřít ruská práva v tomto regionu. Podle jeho mínění „usilují USA na arktickém směru o rozšíření vojenské přítomnosti rozmístěním amerických torpédoborců s řízenými raketami v Barentsově moři“. USA rovněž hodlají postavit do roku 2027 tři nové těžké ledoborce.Bývalý náměstek ministra zahraničí Sergej Ordžonikidze v lednu řekl, že se o tento region uchází mnoho států, nejsou to jenom USA a jejich spojenci z NATO, ale také nearktické státy. Politický kurs a ekonomické zájmy mají být, podle jeho slov, potvrzeny vojenskou přítomností.

usa

rusko

arktida

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, usa, rusko, arktida