NBC: Americké tajné služby nesouhlasí se slovy Bidena o „genocidě“ na Ukrajině

NBC: Americké tajné služby nesouhlasí se slovy Bidena o „genocidě“ na Ukrajině

Slova amerického prezidenta Joea Bidena o genocidě na Ukrajině nejsou potvrzena údaji amerických zpravodajských služeb a vyvolávají znepokojení ve vládě... 17.04.2022, Sputnik Česká republika

„Cílem genocidy je zničení etnické skupiny nebo národa. To, co dnes vidíme, nelze zatím označit za tento jev,“ řekl NBC americký zpravodajský úředník.Rozvědka USA prý aktuálně shromažďuje údaje o událostech na Ukrajině a „v této fázi“ dění v zemi nespadá podle zdrojů NBC pod definici genocidy.Biden vystoupil s tímto prohlášením 12. dubna při návštěvě továrny na výrobu bioetanolu ve státě Iowa.Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová později objasnila, že Biden vyjádřil svůj osobní názor. 14. dubna však po Bidenovi označil situaci na Ukrajině za „genocidu“ i bývalý americký prezident Donald Trump.Francouzský prezident Emmanuel Macron v komentáři k prohlášení svého amerického protějšku poznamenal, že to, co se děje na Ukrajině, vyžaduje právní posouzení před tím, než určovat, zda jde o genocidu či nikoli. Podle jeho názoru by použití slov jako „genocida“ bylo „verbální eskalací“, která Kyjevu nepomůže a hrozí jen tím, že západní země budou muset zasáhnout do konfliktu. Macron vyzval k opatrnosti při volbě výrazů a také k „zachování zdravého rozumu“.V Kremlu označili Bidenův výrok za „nepřijatelný“ a „překrucující situaci“. Moskva přitom opakovaně označovala za genocidu dění v Donbasu. Ve svém projevu 24. února, v den, kdy začala speciální operace na Ukrajině, ruský prezident Vladimir Putin zdůraznil, že účelem operace je „chránit lidi, kteří byli osm let vystaveni šikaněa genocidě ze strany kyjevského režimu“.

