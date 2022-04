https://cz.sputniknews.com/20220417/odbornik-se-domniva-ze-s-nacerpavanim-plynu-v-evrope-zatim-neni-vse-v-poradku-18191477.html

Odborník se domnívá, že s načerpáváním plynu v Evropě zatím není vše v pořádku

Současná dynamika doplňování zásob plynu v podzemních zásobnících v Evropě svědčí o tom, že s naplňováním ještě není vše v pořádku, řekl agentuře Sputnik... 17.04.2022

Poznamenal, že „podzemky“ v Evropě letos přešly na režim přednostního načerpávání plynu velmi brzy, když bylo dosaženo sezónního minima zásob (25,51 % nominálního aktivního objemu). Tato dynamika byla od 31. března do 5. dubna přerušena v souvislosti s prudkým ochlazením. Pro srovnání, expert říká, že v roce 2021 minimální úroveň nastala v abnormálně pozdním období - 19.-20. dubna.Zároveň podotýká, že hlavní problém stěží souvisí s tím, že ruského plynu je málo. Překážka je spíše ve vysoké ceně modrého paliva jako takového.Gazprom v pátek uvedl, že Evropa v zimě odčerpala z PZP 51 miliard metrů krychlových plynu, což je 107,8 % objemu načerpaného v létě, a období odčerpávání skončilo 19. března na jedné z nejnižších úrovní z hlediska zásob za mnoho let - pouze 25,2 miliardy metrů krychlových aktivního plynu. Aby byly „podzemky“ naplněny pro nadcházející zimu, je třeba načerpat minimálně 63 miliard metrů krychlových. Gazprom to považuje za ambiciózní úkol, protože v posledních letech se takový objem nečerpal a pro energetickou bezpečnost v chladném počasí to nestačí.

