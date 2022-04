Rusko dokáže zvládnout současnou konfrontaci se Západem, řekl Peskov

https://cz.sputniknews.com/20220417/rusko-dokaze-zvladnout-soucasnou-konfrontaci-se-zapadem-rekl-peskov-18194928.html

Rusko dokáže překonat současnou konfrontaci se Západem, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. 17.04.2022, Sputnik Česká republika

„Můžeme,“ řekl v rozhovoru s Pavlem Zarubinem v pořadu „Moskva. Kreml. Putin“ v rámci odpovědi na otázku, zda má současné Rusko šanci „zvládnout“ západní svět, pokud to SSSR svého času nedokázal.Rusko zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině 24. února. Prezident Vladimir Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Proto má být podle jeho slov provedena „demilitarizace a denacifikace Ukrajiny“, postaveni před soud všichni váleční zločinci odpovědní za „krvavé zločiny proti civilistům“ v Donbasu.Ozbrojené síly podle slov Ministerstva obrany RF útočí pouze na vojenskou infrastrukturu a ukrajinské jednotky a od 25. března splnily hlavní úkoly první etapy - výrazně snížily bojový potenciál Ukrajiny. Hlavním cílem je osvobození Donbasu.Západní země začaly uvalovat nové sankce proti Moskvě v reakci na speciální operaci ruské armády na Ukrajině. Zasažen byl především finanční sektor a dodávky high-tech produkce.Některé evropské země navíc oznámily svůj záměr v dohledné době snížit svou závislost na ruských dodávkách energie.Kreml tato opatření označil za ekonomickou válku, jaká tady ještě nebyla, ale zdůraznil, že jsou na takový vývoj událostí připraveni. Ruská centrální banka přijala opatření ke stabilizaci situace na devizovém trhu; platby za dodávky plynu do nikoli přátelských zemí byly převedeny na rubly. Vláda navíc připravila plán proti restriktivním opatřením, který zahrnuje asi stovku iniciativ. Objem jeho financování bude činit asi bilion rublů.Sankční tlak na Moskvu zároveň způsobil ekonomické problémy Spojeným státům a Evropě podstatným zvýšením cen pohonných hmot a potravin.

Zprávy

cs_CZ

