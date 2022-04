https://cz.sputniknews.com/20220417/usa-dopravily-na-ukrajinu-dalsi-zbrane-a-techniku-18193201.html

USA dopravily na Ukrajinu další zbraně a techniku

USA dopravily na Ukrajinu další zbraně a techniku

Na Ukrajinu začaly přicházet další zásilky zbraní a techniky v rámci nového balíčku pomoci od administrativy prezidenta USA Joea Bidena. 17. dubna o tom... 17.04.2022, Sputnik Česká republika

„USA poprvé souhlasily s poskytnutím Kyjevu těžkých zbraní, které někteří úředníci z Bidenovy administrativy považovali před několika týdny za příliš velké riziko eskalace, včetně 11 vrtulníků Mi-17, 18 155 mm děl Howitzer a dalších 300 dronů Switchblade,“ píše CNN.První zásilku vojenské pomoci měl Kyjev obdržet 15. dubna. Zdroj také informoval, že ukrajinská strana měla do 24 hodin převzít zbraně na hranici a dopravit je na vlastní území.Předtím byla 13. dubna zveřejněna zpráva, že Biden schválil další balíček vojenské pomoci za účelem zajištění bezpečnosti Ukrajiny v částce 800 milionů dolarů. Podle slov prezidenta USA zahrnuje tento nový balíček již dodané systémy zbraní a také dělostřelecké zbraně, obrněná vozidla pěchoty a vrtulníky.Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová včera prohlásila, že Washington zvažuje možnost předání Kyjevu dělostřeleckých zbraní. Sdělila, že USA hodlají vyčlenit na tyto účely 1,7 miliardy dolarů a také urychlit dodávky na žádost ukrajinské strany.14. dubna učinil Biden prohlášení, že je připraven osobně navštívit Kyjev. Podle listu Politico zvažuje Washington možnost vyslání do Kyjeva zástupce své administrativy, aby se setkal s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským a předvedl podporu této země. Definitivní rozhodnutí o tom nebylo zatím schváleno. Mezi eventuálními kandidáty na tuto úlohu uvedli Bidena a viceprezidentku USA Kamalu Harrisovou.24. února zahájilo Rusko operaci na ochranu pokojných obyvatel Donbasu. V Moskvě vysvětlili, že úkolem operace je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny za účelem zajištění bezpečnosti Ruska. Rozhodnutí bylo přijato kvůli vyhrocení napětí v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinské armády. Úřady Doněcké a Luhanské lidové republiky zahájily evakuaci obyvatel do RF, 21. února podepsal ruský prezident výnos o uznání nezávislosti DLR a LLR.

