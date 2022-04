https://cz.sputniknews.com/20220417/v-statni-dume-rf-vyzvali-zelenskeho-aby-okamzite-stahl-vojaky-z-donbasu-18193061.html

V Státní dumě RF vyzvali Zelenského, aby okamžitě stáhl vojáky z Donbasu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musí okamžitě stáhnout vojska z Doněcké a Luhanské lidové republiky a také uznat Krym za ruský, prohlásil předseda... 17.04.2022, Sputnik Česká republika

Volodin má za to, že pokud Zelenskyj myslí na Ukrajince, musí stáhnout vojska z území DLR a LLR.Předseda Státní dumy připomněl, že Zelenskyj mluvil dříve o tom, že je připraven projednat s Ruskem otázku zřeknutí se vstupu do NATO a statutu Krymu po zastavení válečných akcí a stažení ruských vojsk.Příčina je, podle jeho názoru, jasná, Kyjev chce získat čas a současně žádá NATO o vojenskou pomoc.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov učinil 8. dubna prohlášení, že jednání mezi Ruskem a Ukrajinou nepobíhají snadno, ale Moskva hodlá usilovat o to, aby cílů těchto jednání bylo dosaženo. Okomentoval rovněž nový projekt dohod mezi Kyjevem a Moskvou a poznamenal, že dokument předložený ukrajinskou stranou nezahrnuje řadu nejdůležitějších návrhů.29. března se v Istanbulu konalo čtvrté kolo rusko-ukrajinských jednání. Trvalo asi tři hodiny. Vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij sdělil, že Rusko dostalo od Ukrajiny písemné návrhy potvrzující její snahu o neutrální a nejadrný status.Předtím měly strany tři schůzky v Bělorusku na pozadí speciální operace Ruska na ochranu Donbasu. Startovaly 28. února v Gomelské oblasti, pak pokračovaly 3. a 7. března v Belovežském lese. Po čemž pokračovala jednání ve formátu videa.24. února zahájilo Rusko operaci na ochranu pokojných obyvatel v Donbasu. V Moskvě vysvětlili, že úkolem operace je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny za účelem zajištění bezpečnosti Ruska. Rozhodnutí bylo přijato kvůli vyhrocení napětí v regionu v důsledku ostřelování ze strany ukrajinské armády. Úřady Doněcké a Luhanské lidové republiky zahájily evakuaci obyvatel do RF, 21. února podepsal ruský prezident výnos o uznání nezávislosti DLR a LLR.

