https://cz.sputniknews.com/20220418/berlin-zavrhl-myslenku-ohledne-tezby-bridlicoveho-plynu-a-priznal-zavislost-na-rf-18196141.html

Berlín zavrhl myšlenku ohledně těžby břidlicového plynu a přiznal závislost na RF

Berlín zavrhl myšlenku ohledně těžby břidlicového plynu a přiznal závislost na RF

Německo neplánuje těžbu břidlicového plynu, poněvadž to způsobí škody německé ekologii. 16. dubna o tom promluvil ministr ekonomiky, vicekancléř SRN Robert... 18.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-18T13:09+0200

2022-04-18T13:09+0200

2022-04-18T13:09+0200

svět

plyn

rusko

německo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/698/51/6985190_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_24555178ec640910f2111422436eeb62.jpg

Řekl, že se Berlín proto nemůže rychle vzdát dodávek ruského plynu.„Zavedení neprodleného embarga na plyn ohrozí sociální pořádek v Německu,“ cituje Habecka Frankfurter Allgemeine Zeitung.Politik poznamenal, že Německo má velká ložiska břidlicového plynu, jeho těžba však vyžaduje techniku hydraulického štěpení půdy. Vicekancléř má za to, že těžba v ložiscích břidlic a získání příslušných povolení může trvat léta.Německý magazín Der Spiegel zveřejnil 14. dubna video, ve kterém se pravilo, že Německo je závislé na dodávkách ruských energetických zdrojů kvůli „nesprávnému historickému vývoji“ a „dědictví NDR“. Vedlo to k tomu, že Berlín pravidelně používal sovětskou a pak ruskou ropu a plyn.Ředitel Institutu německé ekonomiky v Kolínu nad Rýnem Michael Hüter vyslovil v rozhovoru pro list Welt am Sonntag 10. dubna názor, že by náhle zřeknutí se ruského plynu způsobilo ztrátový čas značné části německé výroby. Zdůraznil, že situace v průmyslu a problémy na trhu práce budou vážnější než za pandemie.Kancléř SRN Olaf Scholz učinil krátce předtím prohlášení, že země i nadále snižuje závislost na dodávkách ruských energetických zdrojů. Tentýž den přijala Evropská unie pátý sankční balíček proti Rusku. K novým restrikcím patří zákaz dovozu ruské ropy a plynu, embargo na dovoz zbraní, zákaz exportu do Ruska.Magazín Focus zveřejnil 6. dubna příspěvek o tom, že obyvatelé Německa mají stále více obtíží kvůli růstu cen paliv. Výdaje na elektřinu stouply pro podniky téměř o 70 % oproti loňskému roku, ceny uhlí, dřeva, hnojiv a pšenice se zvýšily o více než 20-25 %.Guvernér Deutsche Bank Christian Sewing 4. dubna řekl, že v případě embarga na dodávky ruské ropy a plynu může německá a evropská ekonomika zažít stoupající recesi a nakonec padnout. Dodal, že německá ekonomika zaměřená na export má jistou závislost na energetických zdrojích z RF, vláda SRN však podniká po zahájení speciální operace RF na Donbasu velké úsilí, aby tento kurs změnila.Ruský prezident Vladimir Putin podepsal 31. března výnos o platbách za plyn dodávaný do nikoli přátelských zemí v rublech. Řekl, že nákupci plynu si mají založit konta v ruských bankách, ze kterých se budou konat platby za plyn. Některé západní státy pak prohlásily, že nehodlají plnit požadavky Moskvy. Kancléř SRN například řekl, že se podle smluv konají platby za ruský plyn pouze v eurech a dolarech.Německá vláda prohlásila, že hodlá snížit v dohledné budoucnosti závislost na dodávkách ruské ropy a plynu kvůli vojenské operaci na ochranu obyvatel Doněcké a Luhanské republiky (DLR a LLR), kterou Rusko provádí od 24. února. Předcházelo tomu vyhrocení situace v regionu, volání vedení DLR a LLR o pomoc a následující uznání Ruskem nezávislosti donbaských republik.Ukrajina provádí od roku 2014 vojenskou operaci proti obyvatelům Donbasu, kteří odmítli uznat výsledky státního převratu na Ukrajině.

rusko

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, rusko, německo