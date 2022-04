https://cz.sputniknews.com/20220418/media-usa-odrocily-dodavky-f-16-bulharsku-v-obave-pred-unikem-dat-do-ruska-18197730.html

Média: USA odročily dodávky F-16 Bulharsku v obavě před únikem dat do Ruska

Média: USA odročily dodávky F-16 Bulharsku v obavě před únikem dat do Ruska

2022-04-18T22:44+0200

Bulharský ministr obrany Stefan Kanev dříve sdělil, že zahájení dodávek amerických stíhaček F-16, za které Bulharsko předem zaplatilo, bude odročeno o několik měsíců. Podle ministra je příčinou pandemie koronaviru.„Máme problémy s ochranou tajných informací… Předpokládám, že dodávky stíhaček F-16 byly odročeny právě z tohoto důvodu, poněvadž bezpečnost technologií není stoprocentně zaručena,“ prohlásil bývalý ministr obrany Velizar Šalamanov. Jeho názor sdílí další bulharský exministr obrany Todor Tagaev, který má za to, že se tajné technologie uplatněné ve výrobě stíhaček mohou dostat do rukou Rusů.„Bulharsko musí vytvořit ochranný systém pro tajné informace. Stále ještě poskytujeme ruským představitelům přístup k vojenské letecké základně Graf Ignatjevo. Potřebujeme 110 % záruky, že noha Rusů tam nevstoupí,“ cituje portál bývalého ministra.Portál připomněl, že před rokem učinila bulharská prokuratura prohlášení o odhalení na ministerstvu obrany skupiny lidí, kteří byli obviněni ze špionáže pro Rusko, jejich cílem bylo prý získání informací o stíhačkách F-16.Smlouva o nákupu bulharskou vládou od USA stíhaček F-16 Block 70 za 1,26 miliardy dolarů nabyla platnosti v červenci 2019. Peníze byly hned zaplaceny.V souladu s rozvrhem dodávek má Bulharsko obdržet první stíhačku v polovině roku 2023, další čtyři letouny mají být dodány do konce stejného roku, zbývající v prvním čtvrtletí 2024. Letadla mají být připravena k použití v boji nejpozději za pět let po nabytí platnosti smlouvy.

