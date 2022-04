https://cz.sputniknews.com/20220418/v-nemecku-promluvili-o-dusledcich-embarga-na-plyn-z-ruska-18194752.html

V Německu promluvili o důsledcích embarga na plyn z Ruska

Embargo na dodávky ruského plynu naruší německý potravinářský průmysl. Guido Zeitler, předseda odborového svazu potravinářského průmyslu, na to upozornil 17... 18.04.2022, Sputnik Česká republika

2022-04-18T08:22+0200

„Přerušení dodávek plynu by mělo pro výrobce potravin obrovské důsledky. V Německu je potravinářský průmysl ve spotřebě plynu na druhém místě po chemickém průmyslu,“ uvádí se v publikaci.Zeitler uvedl, že nedostatek dodávek povede také k výpadkům ve výrobě, což pocítí spotřebitelé v obchodech, ale ujistil, že „hladem kvůli tomu trpět nebudeme“.Mnoho podniků změnilo výrobní kapacity z ropy na plyn z ekologických důvodů a nebude snadné tento proces vrátit zpět, vysvětlil expert. Rostoucí náklady na výrobu se dotknou především malých a středních podniků a některé budou nuceny své podnikání ukončit, uzavřel Zeitler.Již dříve, 17. dubna, Karl von Rohr, viceprezident největší německé banky Deutsche Bank, řekl, že pokud bude zavedeno embargo na dovoz energií z Ruska, inflace v Německu by mohla dosáhnout 10 %. Příznivá prognóza je, že Německo bude v průběhu roku na úrovni inflace 7-8 %.Ruský prezident Vladimir Putin 13. dubna řekl, že odmítnutí normální spolupráce s Ruskem nebo i pouhé části ruských energetických zdrojů ze strany řady západních zemí již zasáhlo Evropu a Spojené státy. Ceny všude rostou a inflace nabírá obrátky, což je podle ruského prezidenta pro tyto země naprosto bezprecedentní. Již dříve v dubnu vyšlo najevo, že inflace v Německu v březnu vzrostla na 7,3 %, což je nejvyšší míra od sloučení SRN a NDR v roce 1990. V USA vzrostly spotřebitelské ceny do konce března o 8,5 %, což je nejvyšší míra inflace od roku 1981.Focus 6. dubna uvedl, že Němci se stále více potýkají s problémy kvůli rostoucím cenám energií. Bylo zdůrazněno, že náklady na elektřinu pro podniky vzrostly oproti loňskému roku téměř o 70 %, přičemž ceny uhlí, dřeva, hnojiv a pšenice vzrostly o více než 20–25 %.Putin 23. března na poradě s vládou oznámil, že země přejde na placení dodávek plynu do nikoli přátelských států v rublech. Poté některé západní státy prohlásily, že se nebudou řídit požadavkem Moskvy. Například německý kancléř Olaf Scholz řekl, že podle smluv se platba za ruský plyn provádí pouze v eurech a dolarech.Sankce proti Rusku zesílily poté, co Putin 24. února oznámil zahájení operace na ochranu civilistů v Donbasu, kde se situace několik dní předtím vyhrotila kvůli ostřelování ze strany ukrajinské armády.Západní země, které se speciální operací nesouhlasí, uvalily na Ruskou federaci nové sankce. Omezení se dotkla zejména energetických zdrojů. Kvůli zákazům se inflace v Evropě a Spojených státech výrazně zvýšila a ceny vzrostly.

