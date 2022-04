https://cz.sputniknews.com/20220418/zelenskyj-odevzdal-dotaznik-urceny-pro-ukrajinu-tykajici-se-ziskani-statusu-kandidata-do-eu-18198534.html

Zelenskyj odevzdal dotazník určený pro Ukrajinu, týkající se získání statusu kandidáta do EU

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj předal vedoucímu zastupitelství Evropské unie na Ukrajině Matti Maasikasovi vyplněný dotazník pro Ukrajinu k získání... 18.04.2022

Obyvatele Ukrajiny dnes podle něj spojuje cíl „cítit se na stejné úrovni, částí Evropy, součástí Evropské unie“. Vyjádřil naději, že Ukrajina získá podporu a stane se v nejbližší době kandidátem na členství v EU.Zelenskyj podal žádost o vstup do Evropské unie 28. února, čtyři dny poté, co Rusko zahájilo speciální operaci na Ukrajině. Dokument byl určen nejvyšším představitelům Evropské rady, Evropského parlamentu a také Emmanuelu Macronovi, prezidentovi Francie, která EU předsedá.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při své návštěvě Kyjeva předala 8. dubna prezidentovi Ukrajiny dotazník týkající se vstupu do EU. O jeho vyplnění informoval včera Igor Žovkva, zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta.Předtím agentura Reuters uvedla, že v EU nepanuje shoda ohledně možného členství Ukrajiny. Nizozemský premiér Mark Rutte tehdy řekl, že neexistuje žádný urychlený proces pro vstup do Evropské unie, a Macron vyjádřil pochybnosti, že je možné zahájit proceduru členství se zemí „nacházející se ve válečném stavu“.Osm členských států EU – Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko a Slovinsko –podpořilo myšlenku urychleného vstupu Ukrajiny do Evropské unie.Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov již dříve zdůraznil, že Evropská unie není na rozdíl od NATO vojensko-politickým blokem, a proto otázka členství Ukrajiny v EU „leží v jiné rovině“.

