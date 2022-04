https://cz.sputniknews.com/20220418/zelenskyj-poradil-bidenovi-aby-prijel-na-ukrajinu-18195771.html

Zelenskyj poradil Bidenovi, aby přijel na Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se domnívá, že by jeho americký protějšek Joe Biden měl přijet na Ukrajinu. Řekl to v neděli 17. dubna v rozhovoru pro... 18.04.2022, Sputnik Česká republika

Předtím, 15. dubna, tisková tajemnice Bílého domu Jen Psakiová vysvětlila, že Bidenova návštěva Kyjeva není v plánu. Dodala, že americký prezident je připraven k čemukoli, včetně cesty na Ukrajinu, ale zatím se o tom nemluví.Ještě předtím, 14. dubna, Biden oznámil, že je připraven osobně jet do Kyjeva. Během rozhovoru s novináři před nástupem do prezidentského letadla v Marylandu se ho zeptali, zda je připraven poslat někoho ze své administrativy do ukrajinského hlavního města. Biden odpověděl, že v této věci ještě nebylo rozhodnuto. Prezident Spojených států byl požádán, aby upřesnil, kdo by se mohl ucházet o tuto roli. Tehdy se žertem zeptal novinářky, zda je připravena jet do Kyjeva. Souhlasila a na oplátku se zeptala amerického prezidenta, zda je on připraven jet do Kyjeva, na což dostala kladnou odpověď: „Ano“.Noviny Politico informovaly, že Spojené státy jednají o možnosti vyslat zástupce své administrativy do Kyjeva, aby se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a projevil podporu této zemi. Konečné rozhodnutí v této věci ještě nepadlo. Mezi možnými kandidáty na tuto roli byli uváděni Biden a americká viceprezidentka Kamala Harrisová. Nejpravděpodobnějším scénářem však podle zdrojů publikace je ten, že do Kyjeva poletí ministr zahraničních věcí nebo ministr obrany.Přitom o den dříve si Biden při svém dalším projevu spletl Ukrajinu s Čínou. Americký vůdce se přeřekl, když hovořil o potravinové krizi, a zařadil Čínu k producentům pšenice.

