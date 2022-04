https://cz.sputniknews.com/20220419/adamova-se-ukazala-jako-milovnice-kultury-lide-ji-oznacili-za-marii-antoinettu-18200093.html

Adamová se ukázala jako milovnice kultury. Lidé ji označili za Marii Antoinettu

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se pochlubila kulturními zážitky z velikonočního pondělí, čímž Čechy nepotěšila. 19.04.2022, Sputnik Česká republika

Na sociálních sítích Pekarová Adamová sdílela snímek, na němž je vyfocena zády k objektivu kamery v průběhu prohlížení si moderního umění v Galerii hlavního města Prahy. V komentáři k fotografii se politička zajímala o to, jak sledující strávili uplynulé svátky.Příspěvek ovšem nevyvolal u uživatelů sociálních sítí pozitivní emoce, většina z nich se vrhla na kritiku vládou zvoleného politického a ekonomického kurzu.Obdobně se k tomuto vyjadřuje i následující uživatel.„Přemýšlením, jak ušetříme kilo na nádrži, soudružko Pekarová. Snad vám to vládní Bávo žere méně,“ odpovídá na dotaz Vlastik William Sheldon.Ema Matějovská zas doporučuje poslankyní nerozhořčovat veřejnost podobnými příspěvky, jelikož nezní upřímně.„Pokud nechcete hnusné komentáře, tak se raději neptejte, když Vás stejně nezajímáme a je to jen falešná póza od Vás,“ podotýká.„Samozřejmě bez zaplacení vstupného s komentovanou prohlídkou pro jednu osobu,“ rozčiluje se Jan Kalenda.Další komentátor porovnává poslankyni s královnou Marií Antoinettou, jež vedla rozmařilý život v době, kdy její lid hladověl, následkem čehož byla spolu s manželem Ludvíkem XVI. svržena z trůnu.„Na kolik nás vyšel výlet této novodobé Marie Antonietty Pekarové do Dubaje,“ táže se Adrýsek Art Dvojka.Ve stejném duchu uvažuje i Radka Filoušová:„Přemýšleli, jak bychom se vás rádi zbavili. Že nás už nebaví tahle banda absolutně neprofesionálních nýmandů, co se umí jen vzájemně poplácávat po zádech a pronášet jeden na druhého oslavné ódy. Diskutovali nad tím, jak se co nejvíc odstřihnout od vašeho zhoubného vlivu. Četli články a příspěvky nad nimiž jsme žasli. Byly o tom, jakými blbostmi jste se ochotni zabývat a podstatné věci totálně ignorovat. No bylo by toho více, ale to by bylo jen další zhnusení vaší osobou,“ rozčiluje se sledující.Následující komentátorka se přiznává, že jí tento příspěvek rozhořčil a podotýká přitom, že to, jak je na fotografii zobrazena poslankyně, není náhodné.„Docela příjemný den to byl, než jsem narazila na tento příspěvek. No, alespoň jste k nám zády,“ prohlašuje Vlasta Nohavičková.„Konečně foto, které pravdivě vystihuje Vaši osobnost a postoj... Zády k lidu.. Díky,“ uzavírá David Král.

