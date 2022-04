https://cz.sputniknews.com/20220419/lavrov-na-ukrajine-zacina-dalsi-faze-specialni-operace-18199797.html

Lavrov: Na Ukrajině začíná další fáze speciální operace

Lavrov: Na Ukrajině začíná další fáze speciální operace

Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov informoval o tom, že na Ukrajině začíná další fáze speciální operace. 19.04.2022, Sputnik Česká republika

Na Ukrajině začíná další fáze ruské vojenské speciální operace, prohlásil Lavrov v rozhovoru pro televizní stanici India Today.Přitom zdůraznil, že by krize mohla být dávno vyřešena, pokud by ovšem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj spolupracoval a usiloval o naplnění minských dohod. Západ ale „zradil Zelenského“, když ho použil proti Rusku.Moskva okamžitě po schůzce v Istanbulu změnila „konfiguraci vojenské přítomnosti na Ukrajině“, podotkl Lavrov.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

