„V OSN nebyla zatím tato otázka nastolena. Je třeba se podívat, jaké to může být vyšetřování, kdo ho bude provádět. Bohužel zkušenosti z předchozích vyšetřování, mj. po linii MTS (Mezinárodního trestního soudu) ukazují jeho mimořádně zaujatou pozici,“ vysvětlil diplomat.Když mluvil o perspektivách vyšetřování událostí v Buči prostřednictvím MTS, představitel ministerstva zahraničí RF rovněž podotkl, že to bude těžké, protože ani RF, ani Ukrajina nejsou členy tohoto soudu.Rusko podepsalo Římský statut v roce 2000, ale neratifikovalo ho, a v roce 2016 svůj podpis odvolalo poté, co bylo nové sjednocení Krymu s RF uznáno za „okupaci“. Ukrajina také podepsala Římský statut v roce 2000 a také ho neratifikovala.Iljičov se vyslovil také k tématu dodávek zbraní na Ukrajinu Evropskou unií.Zdůraznil, že zbraně, které se ocitnou na Ukrajině, budou zákonným terčem.Několik dní poté, co ruská vojska opustila 30. března město Buča v Kyjevské oblasti, rozšířila ukrajinská média videozáznamy s těly místních obyvatel údajně zavražděných v době přítomnosti ruských vojsk. Mnozí lidé zpochybnili pravost zveřejněných materiálů. Na Ministerstvu obrany RF označili Kyjevem předložené videozáznamy za provokaci. Na MO RF zdůraznili, že za dobu, kdy byla Buča pod kontrolou ruských vojsk, nikdo z místních obyvatel neutrpěl násilnými akcemi.Na ministerstvu podotkli, že výjezdy z města severním směrem nebyly zablokovány, a přitom ukrajinská vojska ve dne v noci ostřelovala jižní předměstí, včetně obytných čtvrtí z velkorážních děl, tanků a salvových raketometů.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

