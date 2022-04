https://cz.sputniknews.com/20220419/rusko-pozve-predstavitele-usa-k-rozhovoru-o-biologickych-laboratorich-18198152.html

Rusko pozve představitele USA k rozhovoru o biologických laboratořích

19.04.2022

„Je velmi důležité získat odpovědi od amerických úředníků. Chceme vás informovat, že jsme ministerstvu zahraničních věcí zaslali žádost o pozvání k podání vysvětlení řadě amerických úředníků, kteří jsou zapojeni do případu biologických laboratoří na Ukrajině,“ řekla novinářům Jarovaja s tím, že komise je připravena poskytnout veřejnou platformu pro poskytování odpovědí.Zároveň uvedla, že Spojené státy se nacházejí mimo právní rámec Ukrajiny při provádění práce biologických laboratoří.Rovněž uvedla, že komise vyslechla řadu odborníků a prezident Kurčatovova institutu Michail Kovalčuk vystoupil před poslanci „s velmi podrobnou zprávou“.Předtím místopředseda Státní dumy uvedl, že komise požádala Rospotrebnadzor, aby analyzoval asijský kmen tuberkulózy, spalniček a dal je do souvislosti s lokalizací amerických laboratoří na Ukrajině. Zástupci komise navíc informovali tisk, že diplomatickou cestou byla zahájena procedura pozvání náměstkyně ministra zahraničí USA pro politické záležitosti Victorie Nulandové do Ruska.Na území Ukrajiny byla vytvořena síť více než 30 biologických laboratoří, které pracují v zájmu Pentagonu, řekl již dříve Igor Kirillov, velitel Vojsk radiační, chemické a biologické ochrany Ozbrojených sil RF. Vše k pokračování amerického vojenského biologického programu již bylo z Ukrajiny po zahájení ruské speciální vojenské operace odvezeno, dodal.Ruská federace v souvislosti s fakty o vojenských biologických aktivitách USA na Ukrajině nevylučuje zahájení konzultačního mechanismu podle Úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

