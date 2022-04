https://cz.sputniknews.com/20220419/slovenska-opozice-kvuli-predani-s-300-ukrajine-pozaduje-demisi-vlady-18201124.html

Slovenská opozice kvůli předání S-300 Ukrajině požaduje demisi vlády

Slovenská opozice kvůli předání S-300 Ukrajině požaduje demisi vlády

Největší slovenská opoziční strana Směr – sociální demokracie usiluje o demisi vlády kvůli předání Ukrajině protiletadlového raketového komplexu S-300, který... 19.04.2022, Sputnik Česká republika

V úterý oznámily to webové stránky bratislavských novin Pravda.Podle jejich informace sociální demokraté vedení bývalým premiérem Slovenska Robertem Ficem požádají v nejbližších dnech o svolání mimořádného zasedání Národní rady a na pořadu dne bude otázka vyjádření nedůvěry kabinetu ministrů. Směr-SD má 38 ze 150 parlamentních mandátů. Fico ostře zkritizoval předání Ukrajině protiletadlového raketového komplexu sovětské výroby S-300. Jak prohlásil, podobnými akcemi zatahuje vláda republiku do konfliktu na Ukrajině. Slovensko kromě toho nedostane za tento komplex adekvátní náhradu, která by chránila jeho vzdušný prostor. Americký komplex Patriot se podle jeho slov nevyrovnává ruskému komplexu v efektivitě.

