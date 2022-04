https://cz.sputniknews.com/20220419/v-kaliningradu-zhodnotili-moznost-uzavreni-hranice-s-litvou-18199917.html

V Kaliningradu zhodnotili možnost uzavření hranice s Litvou

Litva nemůže jednostranně uzavřít hranici s Kaliningradskou oblastí, prohlásil gubernátor Kaliningradské oblasti Anton Alichanov. 19.04.2022, Sputnik Česká republika

„Ne, Litva to nemůže udělat jednostranně,“ řekl Alichanov, když odpovídal na patřičnou otázku.Podotkl, že Vilnius předložil tento návrh na úrovni Evropské unie, je zakotven v pátém balíku sankcí EU v podobě zákazu operací ruských automobilových přepravců na území EU, a přitom pro kaliningradský tranzit byla udělána výjimka.„Nechtěli tedy vytvořit takový casus belli vůči Kaliningradu a tranzit ponechali. Myslím si, že to udělali dost rozumně, v tomto ohledu své dohody zatím dodržují, i když občas vzniká dojem, že na právo už dávno zapomněli,“ zdůraznil Alichanov.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

